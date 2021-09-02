Заместителя директора детского дома в Чехии подозревают в изнасиловании ребенка

​Ярослав И. работает в детском доме в Тахове более десяти лет. Постепенно он прошел путь от педагога до заместителя директора. Сейчас 58-летний Ярослав уже несколько недель находится в вынужденном отпуске. Его подозревают в сексуальном насилии над детьми.

«Его обвиняют в изнасиловании и сексуальных надругательствах, которые он по версии следствия совершил в отношении ребенка младше 15 лет», — подтвердил изданию Právo государственный прокурор Мартин Рикл. Он добавил, что на прошлой неделе обвинение передано в областной суд города Пльзень. Прокурор требует приговорить Ярослава И. к трем годам лишения свободы, десятилетнему запрету на работу с детьми и принудительному лечению у врача-специалиста.

«Я был очень удивлен, потому что он был отличным педагогом. Он привел на занятия спортом много детей», — заявил директор детского дома Зденек Кропач, который подал заявление о возбуждении уголовного дела. Он сделал это после того, как педагоги предупредили его о возможном неподобающем поведении заместителя.

По его словам, из-за презумпции невиновности Ярослав И. пока официально не уволен, а отправлен в неоплачиваемый отпуск. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, случаи сексуального домогательства в отношении детей произошли в конце прошлого года и начале этого года. Следователи подозревают, что он неоднократно приставал как минимум к четырем мальчикам в возрасте от 8 до 12 лет в комнате или в ванной.

Прокурор указал, что обвиняемый злоупотребил своим положением воспитателя, поскольку мальчики привыкли его слушаться. Педагог всегда просил их никому не рассказывать о случившемся.

Источник: novinky.cz

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