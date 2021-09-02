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В выходные в Чехии будет 25 градусов тепла

В выходные в Чехии будет 25 градусов тепла

420on.cz 57
В выходные в Чешской републике будет переменная облачность, температура поднимется до 25 градусов по Цельсию. Утром может появиться туман.
В выходные в Чехии будет 25 градусов тепла

По прогнозам Чешского гидрометеорологического института, в первые выходные сентября после дождливой погоды в Чехию придет лето. Температура воздуха составит около 25 градусов Цельсия.

В пятницу будет ясно, температура воздуха ночью будет от 6 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-25 градусов Цельсия.

В субботу метеорологи ожидают переменную облачность, а также утренний туман. Температура воздуха ночью и днем ​​будет такой же, как и в пятницу.

Дожди могут пройти на северо-востоке Чехии в воскресенье, в остальных районах республики синоптики обещают переменную облачность. Самая низкая ночная температура составит от 7 до 11 градусов Цельсия, максимальная дневная — от 19 до 23 градусов тепла. На северо-востоке страны будет холоднее — всего 17 градусов Цельсия.

В понедельник температура воздуха упадет до 5-9 градусов тепла, днем будет около 18-22 градусов Цельсия, а на северо-востоке страны — около 16 градусов. Небо будет в основном ясным.

Источник: irozhlas.cz

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погода Чехия
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