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В Ботаническом саду откроется выставка бонсай

В Ботаническом саду откроется выставка бонсай

420on.cz 97
Познакомиться с культурой Японии и узнать больше об искусстве бонсай можно будет на выставке в Ботаническом саду, которая пройдет в эти выходные, со 2 по 5 сентября.
В Ботаническом саду откроется выставка бонсай

В Японском саду будут представлены лучшие работы, созданные для конкурса чешскими и моравскими мастерами бонсай. Здесь можно будет не только увидеть десятки редких деревьев, но и получить исчерпывающую информацию о их выращивании и уходе.

В выходные для посетителей подготовлена обширная программа мероприятий, которая включает в себя лекции, мастер-классы, чайную церемонию, японский театр, выступление музыкальных коллективов, а также дегустацию блюд японской кухни. Желающие могут приобрести миниатюрные деревья и композиции бонсай на выставке.

Это будет первая конкурсная выставка бонсай в Ботаническом саду. В состав жюри входят специалисты в данной области. 

Источник: botanicka.cz

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