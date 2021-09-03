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Женщина в Чехии решила за 1200 крон продать мебель клиенту из-за границы и потеряла 250 тысяч крон

Женщина в Чехии решила за 1200 крон продать мебель клиенту из-за границы и потеряла 250 тысяч крон

420on.cz 308
Жительница из Оломоуца летом продавала через Интернет три садовых стула за 1200 крон. В покупке товара был заинтересован иностранный покупатель, но он попросил, чтобы женщина заплатила различные сборы за доставку и таможенные платежи. В результате женщина перечислила мошеннику около 250 тысяч крон.
Женщина в Чехии решила за 1200 крон продать мебель клиенту из-за границы и потеряла 250 тысяч крон

40-летняя пострадавшая обратилась в полицию 1 сентября, заявив, что ее обманули. Она рассказала, что в середине июля продавала три садовых стула на разных интернет-сайтах. Один из пользователей согласился купить мебель за 1200 крон.

«Стороны договорились произвести оплату через систему онлайн-платежей PayPal, однако цена будет выше из-за различных сборов, связанных с транспортировкой и таможней, которые должен оплатить продавец», — сказал пресс-секретарь полиции Либор Хейтман.

В результате женщина перечислила мошеннику почти 250 тысяч крон, прежде чем поняла, что ее обманули. Сейчас полиция ищет преступника, которому грозит до пяти лет тюрьмы.

«Мы настоятельно призываем всех рассмотреть избегать продажи бывших в употреблении товаров за границу и связанных с этим сборов. В большинстве случаев это может быть мошенничество», — отметил Хейтман.

Источник: novinky.cz

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Темы
мошенничество преступность интернет Чехия полиция
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