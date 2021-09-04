Суд в Чехии признал незаконными меры Минздрава, ограничивающие вход в рестораны

Высший административный суд (ВАС) Чехии признал незаконным постановление Минздрава, которое ограничивало доступ в рестораны или заведения сферы услуг для непривитых людей. Мужчина, у которого лаборатория подтвердила высокий уровень антител к коронавирусу, посчитал эту меру дискриминационной. Суд вынес решение в его пользу.

По мнению суда, Минздрав создавал преимущества людям, которые были вакцинированы или имели лабораторное подтверждение о том. что они переболели COVID-19, тогда как люди с официально подтвержденным уровнем антител не могли посещать рестораны или массовые мероприятия.

Суд подчеркнул, что Минздрав «не вправе определять причины, по которым человек не представляет эпидемиологического риска», поскольку это профессиональный вопрос, по поводу которого нет единого мнения среди экспертов.

Министерство указало, что за исключением Австрии ни одно из государств ЕС пока не признало антитела в качестве документального подтверждения отсутствия инфекции.

Ранее ВАС признал незаконными другие меры Минздрава, касающиеся ношения респираторов, закрытия школ или ограничения работы ресторанов и заведений сферы услуг.

Источник: novinky.cz