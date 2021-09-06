При покупке билетов на концерт можно будет сразу сообщить об отсутствии инфекции

При посещении театров, концертов или спортивных матчей не нужно будет предъявлять подтверждение о вакцинации, болезни или отрицательный тест на месте, если посетитель заранее сообщит об этом организатору. Сделать это можно с помощью мобильного приложения Tečka.

Сейчас зритель должен предъявить билет на входе, а затем показать документ, подтверждающий отсутствие инфекции (в бумажном виде или на мобильном телефоне). С 6 сентября подтвердить отсутствие инфекции можно будет сразу при покупке билетов. Министерство здравоохранения в сотрудничестве с НАКИТ запустило пилотный проект с компанией Ticketportal, через которую ряд театров, фестивалей, музыкантов и спортивных клубов предлагают билеты на продажу.

На входе уже не нужно будет проверять или сканировать документы у людей, которые стоят в очереди. У организатора будет информация о том, что владелец этого билета заранее доказал, что он не заразен, и ему не нужно ничего показывать, рассказал Лукаш Трнка, пресс-секретарь Национального агентства связи и информационных технологий (НАКИТ).

«Нам придется проверять некоторых людей, но их будет не так много, что определенно облегчит нашу работу», — говорит директор одного из пражских театров. Благодаря этому, по его словам, потребуется даже немного меньше персонала.

Ожидается, что подключение к приложению будет доступно другим заинтересованным сторонам, например, работодателям и другим секторам.

Приложение Tečka в Чехии скачали 2,99 миллиона пользователей.

Источник: novinky.cz

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