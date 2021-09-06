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При покупке билетов на концерт можно будет сразу сообщить об отсутствии инфекции

При покупке билетов на концерт можно будет сразу сообщить об отсутствии инфекции

420on.cz 353
При посещении театров, концертов или спортивных матчей не нужно будет предъявлять подтверждение о вакцинации, болезни или отрицательный тест на месте, если посетитель заранее сообщит об этом организатору. Сделать это можно с помощью мобильного приложения Tečka.
При покупке билетов на концерт можно будет сразу сообщить об отсутствии инфекции

Сейчас зритель должен предъявить билет на входе, а затем показать документ, подтверждающий отсутствие инфекции (в бумажном виде или на мобильном телефоне). С 6 сентября подтвердить отсутствие инфекции можно будет сразу при покупке билетов. Министерство здравоохранения в сотрудничестве с НАКИТ запустило пилотный проект с компанией Ticketportal, через которую ряд театров, фестивалей, музыкантов и спортивных клубов предлагают билеты на продажу.

На входе уже не нужно будет проверять или сканировать документы у людей, которые стоят в очереди. У организатора будет информация о том, что владелец этого билета заранее доказал, что он не заразен, и ему не нужно ничего показывать, рассказал Лукаш Трнка, пресс-секретарь Национального агентства связи и информационных технологий (НАКИТ).

«Нам придется проверять  некоторых людей, но их будет не так много, что определенно облегчит нашу работу», —  говорит директор одного из пражских театров. Благодаря этому, по его словам, потребуется даже немного меньше персонала.

Ожидается, что подключение к приложению будет доступно другим заинтересованным сторонам, например, работодателям и другим секторам.

Приложение Tečka в Чехии скачали 2,99 миллиона пользователей. 

Источник: novinky.cz

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Чехия коронавирус
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