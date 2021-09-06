В Чехии разгневанный пассажир поджег автобус

В августе 42-летний мужчина поджег рейсовый автобус в поселке Куржим. По данным полиции, мужчина разозлился из-за того, что уснул и проехал свою остановку. Следователи подозревают его в причастности к еще двум таким преступлениям.

Пожар зафиксировали видеокамеры на автовокзале в Куриме. Мужчина якобы заснул в автобусе и ему пришлось выйти на конечной остановке и не смог попасть вовремя в Брно. Тогда он решил поджечь автобус. Ущерб оценивается в один миллион крон.

Инцидент на вокзале в Куржиме — третий в серии пожаров, которые в настоящее время расследует полиция в Брно. По версии следствия, этот же мужчина сначала поджег автодом, в результате чего пострадали три стоящие рядом машины. Ущерб оценили в 1,5 миллиона крон.

Через несколько дней этот же человек после ссоры с подругой в состоянии алкогольного опьянения поджег караван, припаркованный на улице Масна. От огня пострадали еще три машины, припаркованные поблизости, и фасад соседнего дома, рассказал пресс-секретарь полиции Богумил Малашек. Ущерб оценили в полмиллиона крон.

Видеозапись с автовокзала помогла полиции найти мужчину, он уже находится под стражей.

Источник: novinky.cz