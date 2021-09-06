В Чехии разгневанный пассажир поджег автобус

Пожар зафиксировали видеокамеры на автовокзале в Куриме. Мужчина якобы заснул в автобусе и ему пришлось выйти на конечной остановке и не смог попасть вовремя в Брно. Тогда он решил поджечь автобус. Ущерб оценивается в один миллион крон.
Инцидент на вокзале в Куржиме — третий в серии пожаров, которые в настоящее время расследует полиция в Брно. По версии следствия, этот же мужчина сначала поджег автодом, в результате чего пострадали три стоящие рядом машины. Ущерб оценили в 1,5 миллиона крон.
Через несколько дней этот же человек после ссоры с подругой в состоянии алкогольного опьянения поджег караван, припаркованный на улице Масна. От огня пострадали еще три машины, припаркованные поблизости, и фасад соседнего дома, рассказал пресс-секретарь полиции Богумил Малашек. Ущерб оценили в полмиллиона крон.
Видеозапись с автовокзала помогла полиции найти мужчину, он уже находится под стражей.
Источник: novinky.cz