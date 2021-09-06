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В Чехии молодые люди решили заняться любовью на башне католического костела

В Чехии молодые люди решили заняться любовью на башне католического костела

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​Влюбленная пара из Пльзени выбрала очень нетрадиционное место для занятий сексом. Утром 4 сентября они спрятались в помещении внутри башни местного собора и стали заниматься любовью. Им не помешали даже находящиеся в соборе туристы.
В Чехии молодые люди решили заняться любовью на башне католического костела

По данным полиции, это был 37-летний мужчина и 31-летняя женщина. «Сцену сняла на видео одна из посетительниц, а затем показала ее стражам правопорядка», — рассказала пресс-секретарь городской полиции Вероника Кучинкова. Полицейские смогли сами убедиться в правдивости показаний свидетельницы. «Когда полицейские вошли в помещение, они действительно увидели, что пара занимается сексом», — добавила Кучинкова.

K intimním radovánkám si pár vybral netradiční místo.

Молодым людям пришлось спуститься вниз с башни самого высокого собора в республике.

«Они объяснили, что давно не виделись и хотели отметить встречу», — сказала пресс-секретарь. Влюбленных пришлось оштрафовать «на память» за нарушений общественного порядка.

Источник: novinky.cz

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Темы
Пльзень Чехия полиция преступность
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