В Чехии молодые люди решили заняться любовью на башне католического костела

​Влюбленная пара из Пльзени выбрала очень нетрадиционное место для занятий сексом. Утром 4 сентября они спрятались в помещении внутри башни местного собора и стали заниматься любовью. Им не помешали даже находящиеся в соборе туристы.

По данным полиции, это был 37-летний мужчина и 31-летняя женщина. «Сцену сняла на видео одна из посетительниц, а затем показала ее стражам правопорядка», — рассказала пресс-секретарь городской полиции Вероника Кучинкова. Полицейские смогли сами убедиться в правдивости показаний свидетельницы. «Когда полицейские вошли в помещение, они действительно увидели, что пара занимается сексом», — добавила Кучинкова.

Молодым людям пришлось спуститься вниз с башни самого высокого собора в республике.

«Они объяснили, что давно не виделись и хотели отметить встречу», — сказала пресс-секретарь. Влюбленных пришлось оштрафовать «на память» за нарушений общественного порядка.

Источник: novinky.cz