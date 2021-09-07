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Прага обогнала Вену и Лондон: в чешской столице лучшие парки в мире

Прага обогнала Вену и Лондон: в чешской столице лучшие парки в мире

420on.cz 325
Как показал опрос британского портала ABC Flora, Прага и ее парки — лучшие в мире. Чешская столица опередила в рейтинге другие мегаполисы со знаменитыми парками, такими как Центральный парк в Нью-Йорке или лондонский Гайд-парк.
Прага обогнала Вену и Лондон: в чешской столице лучшие парки в мире

Пражские парки — лучшие в мире, показал рейтинг, в котором сравниваются мировые столицы и качество их зеленых зон, где местные жители проводят свое свободное время. В рамках своего опроса ABC Flora оценивал несколько критериев, включая отзывы пользователей и преобладающий трафик в парках. Впоследствии была создана десятибалльная шкала, которая показала окончательный рейтинг городов.

Прага, находящаяся на вершине рейтинга, набрала десять баллов. Чешская столица получила преимущество из-за относительно небольшого количества жителей, благодаря чему парки не сильно заполнены, что повлияло на итоговую оценку.

По данным TripAdvisor, в Праге есть 40 парков, которые открыты для свободного посещения. Самые известные — Стромовка, Летна, Гавличковы или Риегровы сады. Прага также занимает третье место среди самых тихих парков в мире.

Опрос также оценил качество отдельных парков по пятибалльной шкале. В среднем Прага набирала 4,59 балла и была второй в мире. Чешскую столицу опередила Москва, получившая в среднем 4,67 балла. Однако в итоговом рейтинге Москва оказалась на втором месте, так как набрала 9,95 балла из 10. Лондон занял третье место с показателем 9,26 балла. 

Источник: seznamzpravy.cz

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