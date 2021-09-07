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11-летний мальчик из Чехии упал с крепостной стены на острове Крк и разбился

11-летний мальчик из Чехии упал с крепостной стены на острове Крк и разбился

420on.cz 203
​Трагедия произошла в воскресенье вечером на хорватском острове Крк. В одноименном городе 11-летний мальчик из Чехии упал с крепостной стены на острые камни в море.
11-летний мальчик из Чехии упал с крепостной стены на острове Крк и разбился

Об этом сообщил новостной сайт Dnevnik.hr. Инцидент произошел около 19:00. Ребенок упал с городской крепости на скалы в труднодоступной части побережья. При падении мальчик получил серьезные травмы.

Спасатели вытащили ребенка и сначала пытались реанимировать его на месте, а потом доставили в больницу в Риеке. «Ребенок скончался от полученных травм в больнице около трех часов ночи», — подтвердила серверу Dnevnik.hr пресс-секретарь полиции Приморья-Горски Котар Свемирка Миочич.

Крепостные стены, с которых упал ребенок, являются одним из самых посещаемых и популярных в городе Крк.

Источник: novinky.cz

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Темы
спасатели Хорватия Чехия дети
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