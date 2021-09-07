Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.42
USD
21.43
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
В пражском районе Баррандов столкнулись два автобуса, есть раненые

В пражском районе Баррандов столкнулись два автобуса, есть раненые

420on.cz 347
Крупное ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошла днем 7 сентября в пражском районе Баррандов. По предварительном данным, в аварии пострадали несколько человек. На месте работают пожарные и спасатели, а также спасательный вертолет.
В пражском районе Баррандов столкнулись два автобуса, есть раненые

Авария произошла на перекрестке улиц К Баррандову и Вассерманова возле автозаправочной станции после трех часов дня.

Hasiči u dopravní nehody

«Две спасательные бригады отправлены на место происшествия. Есть раненые, пока мы ждем отчета с места ДТП», — сказала пресс-секретарь службы спасения Яна Поштова.

Движение в сторону Пражской кольцевой автодороги будет закрыто до вечера.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
автобусы Прага спасатели дтп полиция
Читайте
по теме 
В Чехии разгневанный пассажир поджег автобус
06.09.2021 16:45 Общество
В Чехии разгневанный пассажир поджег автобус
1667
Автобус с чешскими туристами попал в аварию в Германии
21.08.2021 10:14 Общество
Автобус с чешскими туристами попал в аварию в Германии
3133
Купить пражский трамвай можно за 350 тысяч крон
13.08.2021 13:19 Экономика
Купить пражский трамвай можно за 350 тысяч крон
3311
Автомагистраль D11 открыта в обоих направлениях
27.07.2021 08:58 Общество
Автомагистраль D11 открыта в обоих направлениях
1962
Последние новости:
07
сентября
Грабитель с ножом напал на сотрудницу автозаправки в Праге
07.09.2021 13:26 Экономика
Грабитель с ножом напал на сотрудницу автозаправки в Праге
480
11-летний мальчик из Чехии упал с крепостной стены на острове Крк и разбился
07.09.2021 10:36 Общество
11-летний мальчик из Чехии упал с крепостной стены на острове Крк и разбился
854
Прага обогнала Вену и Лондон: в чешской столице лучшие парки в мире
07.09.2021 10:13 Общество
Прага обогнала Вену и Лондон: в чешской столице лучшие парки в мире
957
Глава МВД Чехии Ян Гамачек расскажет правду о своей несостоявшейся поездке в Москву
07.09.2021 08:36 Политика
Глава МВД Чехии Ян Гамачек расскажет правду о своей несостоявшейся поездке в Москву
743
06
сентября
В Чехии молодые люди решили заняться любовью на башне католического костела
06.09.2021 19:27 Общество
В Чехии молодые люди решили заняться любовью на башне католического костела
4347
В Чехии разгневанный пассажир поджег автобус
06.09.2021 16:45 Общество
В Чехии разгневанный пассажир поджег автобус
1667
Что может затруднить получение кредита в Чехии
06.09.2021 11:53 Экономика
Что может затруднить получение кредита в Чехии
2412
Уровень безработицы в Чехии в августе снизился до 3,6%
06.09.2021 11:37 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в августе снизился до 3,6%
476
Образование в Чехии: где учиться на юриста
06.09.2021 11:26 Общество
Образование в Чехии: где учиться на юриста
728
Всю неделю в Чехии будет летняя погода
06.09.2021 11:01 Общество
Всю неделю в Чехии будет летняя погода
910


Мобильная версия