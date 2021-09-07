В пражском районе Баррандов столкнулись два автобуса, есть раненые

Крупное ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошла днем 7 сентября в пражском районе Баррандов. По предварительном данным, в аварии пострадали несколько человек. На месте работают пожарные и спасатели, а также спасательный вертолет.

Авария произошла на перекрестке улиц К Баррандову и Вассерманова возле автозаправочной станции после трех часов дня.

«Две спасательные бригады отправлены на место происшествия. Есть раненые, пока мы ждем отчета с места ДТП», — сказала пресс-секретарь службы спасения Яна Поштова.

Движение в сторону Пражской кольцевой автодороги будет закрыто до вечера.

Источник: novinky.cz