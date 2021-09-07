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В пражском районе Баррандов столкнулись два автобуса, есть раненые
В пражском районе Баррандов столкнулись два автобуса, есть раненые
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Крупное ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошла днем 7 сентября в пражском районе Баррандов. По предварительном данным, в аварии пострадали несколько человек. На месте работают пожарные и спасатели, а также спасательный вертолет.
Авария произошла на перекрестке улиц К Баррандову и Вассерманова возле автозаправочной станции после трех часов дня.
«Две спасательные бригады отправлены на место происшествия. Есть раненые, пока мы ждем отчета с места ДТП», — сказала пресс-секретарь службы спасения Яна Поштова.
Движение в сторону Пражской кольцевой автодороги будет закрыто до вечера.
Источник: novinky.cz