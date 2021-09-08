Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.39
USD
21.44
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Гражданина Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе

Гражданина Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе

420on.cz 474
В Чехии мужчину заочно приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе. Суд признал Иржи Урбанка виновным по статье «терроризм» (участие в террористической группе и подготовка теракта).
Гражданина Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе

Гражданин Чехии Иржи Урбанек воевал в рядах пророссийских сепаратистов. Он был обвинен как лицо, скрывающееся от правосудия. Назначенный адвокат не мог установить с ним контакт.

Из материалов дела следует, что гражданин Чехии уехал в Донбасс в 2015 году, чтобы воевать на стороне сепаратистов. Он участвовал в боевых операциях как минимум до конца января 2018 года. 

Адвокат обвиняемого выразил сомнения в правовой классификации преступных действий подзащитного и несогласие со сроком тюремного заключения. Он также поставил под вопрос возможность использования записей обвиняемого в Facebook в качестве доказательства его участия в боевых действиях и предложил смягчить наказание. 

Судья Гана Крестинова заявила, что предоставленных доказательств вполне достаточно и что «сепаратистские движения ставят перед собой задачу разрушить конституционный строй Украины и имеют признаки организованной террористической группировки».

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Россия суды Украина События на Украине Чехия
Читайте
по теме 
Глава МВД Чехии Ян Гамачек расскажет правду о своей несостоявшейся поездке в Москву
07.09.2021 08:36 Политика
Глава МВД Чехии Ян Гамачек расскажет правду о своей несостоявшейся поездке в Москву
1128
Посольство России в Чехии призвало МИД вернуть посольской школе возможность работать
31.08.2021 18:51 Общество
Посольство России в Чехии призвало МИД вернуть посольской школе возможность работать
2353
МИД Чехии предложил школе при посольстве России поменять статус
31.08.2021 07:27 Общество
МИД Чехии предложил школе при посольстве России поменять статус
2275
Президент Чехии подписал закон о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице
30.08.2021 12:11 Политика
Президент Чехии подписал закон о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице
1369
Последние новости:
08
сентября
Малазийский королевский фонд купил чешский замок Противин
08.09.2021 07:58 Общество
Малазийский королевский фонд купил чешский замок Противин
428
07
сентября
Премьер-министры Чехии, Словакии и Австрии выступают против нелегальной миграции
07.09.2021 20:03 Политика
Премьер-министры Чехии, Словакии и Австрии выступают против нелегальной миграции
922
В пражском районе Баррандов столкнулись два автобуса, есть раненые
07.09.2021 15:43 Общество
В пражском районе Баррандов столкнулись два автобуса, есть раненые
872
Грабитель с ножом напал на сотрудницу автозаправки в Праге
07.09.2021 13:26 Экономика
Грабитель с ножом напал на сотрудницу автозаправки в Праге
1056
11-летний мальчик из Чехии упал с крепостной стены на острове Крк и разбился
07.09.2021 10:36 Общество
11-летний мальчик из Чехии упал с крепостной стены на острове Крк и разбился
1457
Прага обогнала Вену и Лондон: в чешской столице лучшие парки в мире
07.09.2021 10:13 Общество
Прага обогнала Вену и Лондон: в чешской столице лучшие парки в мире
2013
Глава МВД Чехии Ян Гамачек расскажет правду о своей несостоявшейся поездке в Москву
07.09.2021 08:36 Политика
Глава МВД Чехии Ян Гамачек расскажет правду о своей несостоявшейся поездке в Москву
1128
06
сентября
В Чехии молодые люди решили заняться любовью на башне католического костела
06.09.2021 19:27 Общество
В Чехии молодые люди решили заняться любовью на башне католического костела
5545
В Чехии разгневанный пассажир поджег автобус
06.09.2021 16:45 Общество
В Чехии разгневанный пассажир поджег автобус
1910
Что может затруднить получение кредита в Чехии
06.09.2021 11:53 Экономика
Что может затруднить получение кредита в Чехии
2792


Мобильная версия