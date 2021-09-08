Гражданина Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе

В Чехии мужчину заочно приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе. Суд признал Иржи Урбанка виновным по статье «терроризм» (участие в террористической группе и подготовка теракта).

Гражданин Чехии Иржи Урбанек воевал в рядах пророссийских сепаратистов. Он был обвинен как лицо, скрывающееся от правосудия. Назначенный адвокат не мог установить с ним контакт.

Из материалов дела следует, что гражданин Чехии уехал в Донбасс в 2015 году, чтобы воевать на стороне сепаратистов. Он участвовал в боевых операциях как минимум до конца января 2018 года.

Адвокат обвиняемого выразил сомнения в правовой классификации преступных действий подзащитного и несогласие со сроком тюремного заключения. Он также поставил под вопрос возможность использования записей обвиняемого в Facebook в качестве доказательства его участия в боевых действиях и предложил смягчить наказание.

Судья Гана Крестинова заявила, что предоставленных доказательств вполне достаточно и что «сепаратистские движения ставят перед собой задачу разрушить конституционный строй Украины и имеют признаки организованной террористической группировки».

Источник: idnes.cz