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Малазийский королевский фонд купил чешский замок Противин

Малазийский королевский фонд купил чешский замок Противин

420on.cz 428
Малазийский королевский фонд приобрел замок Противин и прилегающий к нему парк. Инвестор хочет отреставрировать памятник к 2023 году, инвестиции составят около полумиллиарда крон.
Малазийский королевский фонд купил чешский замок Противин

Новым владельцем стала международная инвестиционная группа IC Group, которая является бизнес-консультантом фонда. Компания купила замок за 100 миллионов крон и хочет открыть его для общественности в первой половине следующего года. 

«Мы выбрали из множества зданий по всей Чешской Республике. В первую очередь мы искали здание, типичное для чешских земель, с историей и связями с известными чешскими монархами и семьями. Важным аргументом было выданное разрешение на строительство», — сказала архитектор проекта Вера Нагиова.

Замок станет пространством для проведения образовательных и представительских мероприятий. Кроме того, здесь будет открыта гостиница. Замок, который в то время также принадлежал Карлу IV, станет частью инвестиционной программы The Royal Capital Club, основанной членами аристократических семей, в том числе членами королевской семьи из Восточной Азии и другими инвесторами.

Замок Противин — один из старейших средневековых замков Чехии. Он расположен в городе Противин (район Писек Южночешского края). Замок с 1988 года закрыт для посетителей.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
замок Чехия инвестиции культура
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