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Летом на чешских автодорогах погибли 105 человек

Летом на чешских автодорогах погибли 105 человек

420on.cz 250
Летом этого года на автомобильных дорогах в Чехии погибли 105 человек — на 7 больше, чем в прошлом году. Причиной большинства аварий со смертельным исходом стало превышение скорости.
Летом на чешских автодорогах погибли 105 человек

В целом количество аварий несколько снизилось по сравнению с прошлыми летними  месяцами — всего полиция зафиксировала 17 516 ДТП, заявил на пресс-конференции директор дорожной полиции Иржи Злы.

«По сравнению с прошлым годом интенсивность движения на всех дорогах значительно увеличилась», — отметил он.

По его словам, количество погибших увеличилось, в том числе, из-за постоянно растущего количества мотоциклистов. В прошлом году погибло 12 мотоциклистов, в этом году — 21. Иржи Злы объясняет это тем, что растет количество людей старше 40 лет, которые покупают новые мотоциклы. Их водители часто не имеют опыта и попадают в аварии.

По статистике полиции, самыми трагическими днями летом были пятница 16 июля, суббота 24 июля и 21 августа, понедельник 23 августа и вторник 31 августа. В каждый из этих дней в результате ДТП погибло четыре человека.

С начала года до конца августа в Чехии произошло 63 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 304 человека. Пока что худшим месяцем был август, когда погибли 58 человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия Автомобили авария полиция дтп
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