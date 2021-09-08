Экзамены в чешских автошколах станут сложнее

Об этом заявили на пресс-конференции в среду представители Минтранса, полиции и Ассоциации автошкол. На данный момент тесты содержат 855 вопросов. Каждый ученик должен ответить на 25 из них.
«Цель новых вопросов — заставить соискателей водительских прав изучать теоретические знания, а затем применять свои знания на практике», — сказал Милан Янда из Министерства транспорта. По его словам, новые примеры должны исключить ситуации, когда абитуриенты просто учат на память тестовые вопросы и ответы на них.
Новый список вопросов будет предусматривать конкретные ситуации и риски, причины дорожно-транспортных происшествий, информацию о наиболее уязвимых участниках дорожного движения (велосипедистах или пешеходах), а также возможных проблемах дорожного движения в плохую погоду.
В Чешской Республике экзамены для получения водительских прав ежегодно сдают примерно 100 000 человек.
Источник: novinky.cz