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Экзамены в чешских автошколах станут сложнее

Экзамены в чешских автошколах станут сложнее

420on.cz 273
В тесты для сдачи экзаменов на получение водительских прав скоро добавят 120 новых вопросов. Они будут сосредоточены на конкретных дорожных ситуациях и потенциальных рисках. Первые 35 новых вопросов должны появиться в тестах с 24 октября, остальные будут добавляться постепенно.
Экзамены в чешских автошколах станут сложнее

Об этом заявили на пресс-конференции в среду представители Минтранса, полиции и Ассоциации автошкол. На данный момент тесты содержат 855 вопросов. Каждый ученик должен ответить на 25 из них.

«Цель новых вопросов — заставить соискателей водительских прав изучать теоретические знания, а затем применять свои знания на практике», — сказал Милан Янда из Министерства транспорта. По его словам, новые примеры должны исключить ситуации, когда абитуриенты просто учат на память тестовые вопросы и ответы на них. 

Новый список вопросов будет предусматривать конкретные ситуации и риски, причины дорожно-транспортных происшествий, информацию о наиболее уязвимых участниках дорожного движения (велосипедистах или пешеходах), а также возможных проблемах дорожного движения в плохую погоду.

В Чешской Республике экзамены для получения водительских прав ежегодно сдают примерно 100 000 человек.

Источник: novinky.cz

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Темы
автошкола Чехия экзамены Автомобили
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