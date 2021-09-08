Экзамены в чешских автошколах станут сложнее

В тесты для сдачи экзаменов на получение водительских прав скоро добавят 120 новых вопросов. Они будут сосредоточены на конкретных дорожных ситуациях и потенциальных рисках. Первые 35 новых вопросов должны появиться в тестах с 24 октября, остальные будут добавляться постепенно.

Об этом заявили на пресс-конференции в среду представители Минтранса, полиции и Ассоциации автошкол. На данный момент тесты содержат 855 вопросов. Каждый ученик должен ответить на 25 из них.

«Цель новых вопросов — заставить соискателей водительских прав изучать теоретические знания, а затем применять свои знания на практике», — сказал Милан Янда из Министерства транспорта. По его словам, новые примеры должны исключить ситуации, когда абитуриенты просто учат на память тестовые вопросы и ответы на них.

Новый список вопросов будет предусматривать конкретные ситуации и риски, причины дорожно-транспортных происшествий, информацию о наиболее уязвимых участниках дорожного движения (велосипедистах или пешеходах), а также возможных проблемах дорожного движения в плохую погоду.

В Чешской Республике экзамены для получения водительских прав ежегодно сдают примерно 100 000 человек.

Источник: novinky.cz