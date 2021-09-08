Минздрав: Чехия на пороге новой волны эпидемии коронавируса

«Если сравнить сегодняшнюю ситуацию с прошлым годом, количество госпитализированных значительно меньше», — сказал министр. В больницы попадают, в основном, непривитые люди, добавил он.
«Однако мы должны подготовиться к тому, что количество госпитализированных увеличится», — сказал глава Института медицинской информации и статистики (ÚZIS) Ладислав Душек. По его словам, развитие событий в Чехии в какой-то мере будет копировать ситуацию в Австрии или Германии.
Во вторник в Чехии было зафиксировано 588 новых подтвержденных случаев заболевания, в больницах сейчас находятся 89 пациентов (14 из них в тяжелом состоянии).
Комплексное тестирование в школах в настоящее время отражается на росте числа инфицированных, хотя это, конечно, не единственный показатель, отмечает Душек. Среди инфицированных большое количество молодых людей в возрасте от 30 до 40 лет. Он призвал молодежь сделать прививку.
«Если этого не произойдет, путь для распространения болезни еще открыт», — добавил он.
Хуже всего сейчас ситуация в Карловарском крае, в том числе в местных начальных и средних школах. «Средние школы явно имели самый высокий уровень заболеваемости в Карловарском регионе», — сказал глава ÚZIS.
Источник: novinky.cz
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