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Минздрав: Чехия на пороге новой волны эпидемии коронавируса

Минздрав: Чехия на пороге новой волны эпидемии коронавируса

420on.cz 173
В среду министр здравоохранения Чехии Адам Войтех исключил возможность локдауна в стране. Однако, по его словам, рост числа инфицированных свидетельствует о наступлении новой волны эпидемии. В больницах ситуация пока спокойная.
Минздрав: Чехия на пороге новой волны эпидемии коронавируса

«Если сравнить сегодняшнюю ситуацию с прошлым годом, количество госпитализированных значительно меньше», — сказал министр. В больницы попадают, в основном, непривитые люди, добавил он.

«Однако мы должны подготовиться к тому, что количество госпитализированных увеличится», — сказал глава Института медицинской информации и статистики (ÚZIS) Ладислав Душек. По его словам, развитие событий в Чехии в какой-то мере будет копировать ситуацию в Австрии или Германии.

Во вторник в Чехии было зафиксировано 588 новых подтвержденных случаев заболевания, в больницах сейчас находятся 89 пациентов (14 из них в тяжелом состоянии).

Комплексное тестирование в школах в настоящее время отражается на росте числа инфицированных, хотя это, конечно, не единственный показатель, отмечает Душек. Среди инфицированных большое количество молодых людей в возрасте от 30 до 40 лет. Он призвал молодежь сделать прививку.

«Если этого не произойдет, путь для распространения болезни еще открыт», — добавил он.

Хуже всего сейчас ситуация в Карловарском крае, в том числе в местных начальных и средних школах. «Средние школы явно имели самый высокий уровень заболеваемости в Карловарском регионе», — сказал глава ÚZIS.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
Чехия Карловы Вары Карловарский край статистика коронавирус школы вакцинация прививки
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