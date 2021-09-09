В Словакии будут прививать от коронавируса детей старше 5 лет

С 9 сентября в Словакии разрешено делать прививки от covid-19 детям в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Ленгварский после заседания правительства.

«Прививка может быть сделана при согласии родителей, вакцинация будет добровольной. Однако прививка должна быть одобрена педиатром или другим специалистом», — добавил министр. Летом в Словакии прививали только детей старше 12 лет, как и в Чехии.

Медицинские работники, пожилые люди и педагоги в Словакии получат третью дозу вакцины от COVID-19. Прививку смогут сделать люди, у которых прошло восемь месяцев после получения второй дозы мРНК-вакцины.

В последние дни в Словакии растет число людей, у которых положительный результат теста на covid-19.

В Словакии зафиксировано 417 новых случаев заражения SARS-CoV-2, один человек скончался. В больницах находятся 126 пациентов с подтвержденным covid-19, из которых 15 находятся в отделении интенсивной терапии и 13 — на искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в Словакии заразились коронавирусом 394 904 человека, 12 553 из них умерли. Полностью вакцинацию в стране прошли свыше 2,2 миллиона человек.

Источник: novinky.cz

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