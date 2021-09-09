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Суд приговорил еще одного чеха к 20 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе

Суд приговорил еще одного чеха к 20 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе

420on.cz 132
​В среду окружной суд города Пльзень приговорил 27-летнего Лукаша Новачека к 20 годам заключения в тюрьме строгого режима. В конце июля 2015 года мужчина воевал в рядах пророссийских сепаратистов на востоке Украины.
Суд приговорил еще одного чеха к 20 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе

Согласно приговору, он проходил у них военную подготовку и на стороне сепаратистов участвовал в боях с украинскими войсками. Суд признал Новачека виновным в теракте и участии в организованной преступной группе.

Лукаш Новачек признался, что находился на Украине в казармах сепаратистов, но не участвовал в боевых действиях, а только выполнял подсобные работы. Он сказал в суде, что уехал на восток, чтобы начать новую жизнь с девушкой Наташей, с которой познакомился в Интернете. В день его приезда в Донецк знакомые Наташи якобы предложили ему должность в армии самопровозглашенной «Донецкой республики», но он начал работать гражданским служащим только для того, чтобы зарабатывать деньги. Он якобы отказался быть солдатом. Новачек находился в Украине до января 2016 года, потом переехал в Москву, подал заявление на получение паспорта в посольстве Чехии и вернулся в Чехию.

Среди доказательств участия Новачка в боевых действиях среди прочего есть фотографии, на которых он был запечатлен в военной форме и с крупнокалиберным оружием. Полиция нашла в его телефоне видеозаписи боев, также есть видео, на котором он рассказывает российским журналистам, где, как и почему он воюет в Донецке и Луганске.

Это уже второй приговор, вынесенный в Чехии за последние несколько дней. Пражский суд на этой неделе заочно приговорил гражданина Чехии Иржи Урбанка к 20 годам тюрьмы за участие в террористической группе и теракте. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
суды Чехия События на Украине Украина
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