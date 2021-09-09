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Прага заняла седьмое место в рейтинге лучших городов мира

Прага заняла седьмое место в рейтинге лучших городов мира

420on.cz 51
Известный журнал Time Out объявил Прагу седьмым лучшим городом мира. Оценка основана на ряде аспектов, таких как рестораны, культура или ночная жизнь. Чешская столица вошла в десятку лучших благодаря количеству зеленых насаждений или хорошей пешеходной доступности. Первое место в рейтинге занял Сан-Франциско.
Фото: Inna Bystrakova
Прага заняла седьмое место в рейтинге лучших городов мира

«Локдаун ударил по Праге внезапно и сильно, но, к счастью, красота города осталась нетронутой», — отмечает журнал Time Out. С другой стороны, местные жители могли наслаждаться мегаполисом так, как всегда мечтали — гулять по почти пустому Карлову мосту или Староместской площади. «Чешская столица невероятно доступна для пешеходов, 89% людей говорят, что здесь легко передвигаться без машины», — указывает издание.

Журнал отметил просторные зеленые зоны, в частности Прагу 6, где жители могут заниматься спортом, читать, устраивать пикники или кататься на санках. Не последнюю роль играет и живописная архитектура города.

Первое место в рейтинге, состоящем из 37 мировых столиц, занял американский Сан-Франциско, второе — голландский Амстердам, третье — британский Манчестер. на четвертой строчке рейтинга находится Копенгаген, на пятом — Нью-Йорк. Замыкают десятку лидеров Монреаль, Прага, Тель-Авив, Порту и Токио. Москва в этом рейтинге заняла 34-е место.

Рейтинг лучших городов мира Time Out 2021 основан на опросе 27 000 участников со всего мира, а также авторов и редакторов самого журнала. 

«Наш ежегодный индекс позволяет нам выразить то, что сами жители думают о своих городах. В этом году список сосредоточился на мегаполисах, которые смогли адаптироваться даже в то время, когда их основные ключевые факторы — развлечения, культура и общение — должны были отойти на второй план», — сказала Кэролайн МакГинн, главный редактор международной редакции журнала. 

Журнал Time Out начал издаваться в 1968 году как чисто лондонское издание. Однако со временем оно превратилось в периодическое издание международного масштаба, регулярно выпускающее рекомендации примерно по 320 городам в 58 странах.

Источник: novinky.cz

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