Прага заняла седьмое место в рейтинге лучших городов мира

Известный журнал Time Out объявил Прагу седьмым лучшим городом мира. Оценка основана на ряде аспектов, таких как рестораны, культура или ночная жизнь. Чешская столица вошла в десятку лучших благодаря количеству зеленых насаждений или хорошей пешеходной доступности. Первое место в рейтинге занял Сан-Франциско.

Фото: Inna Bystrakova

«Локдаун ударил по Праге внезапно и сильно, но, к счастью, красота города осталась нетронутой», — отмечает журнал Time Out. С другой стороны, местные жители могли наслаждаться мегаполисом так, как всегда мечтали — гулять по почти пустому Карлову мосту или Староместской площади. «Чешская столица невероятно доступна для пешеходов, 89% людей говорят, что здесь легко передвигаться без машины», — указывает издание.

Журнал отметил просторные зеленые зоны, в частности Прагу 6, где жители могут заниматься спортом, читать, устраивать пикники или кататься на санках. Не последнюю роль играет и живописная архитектура города.

Первое место в рейтинге, состоящем из 37 мировых столиц, занял американский Сан-Франциско, второе — голландский Амстердам, третье — британский Манчестер. на четвертой строчке рейтинга находится Копенгаген, на пятом — Нью-Йорк. Замыкают десятку лидеров Монреаль, Прага, Тель-Авив, Порту и Токио. Москва в этом рейтинге заняла 34-е место.

Рейтинг лучших городов мира Time Out 2021 основан на опросе 27 000 участников со всего мира, а также авторов и редакторов самого журнала.

«Наш ежегодный индекс позволяет нам выразить то, что сами жители думают о своих городах. В этом году список сосредоточился на мегаполисах, которые смогли адаптироваться даже в то время, когда их основные ключевые факторы — развлечения, культура и общение — должны были отойти на второй план», — сказала Кэролайн МакГинн, главный редактор международной редакции журнала.

Журнал Time Out начал издаваться в 1968 году как чисто лондонское издание. Однако со временем оно превратилось в периодическое издание международного масштаба, регулярно выпускающее рекомендации примерно по 320 городам в 58 странах.

Источник: novinky.cz

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