Международные авиаперевозчики уже предлагают 115 маршрутов из Праги

Авиакомпании возвращаются в Прагу после локдауна, одновременно увеличивая частоту существующих маршрутов и количество направлений. В настоящее время количество аэропортов, в которые можно летать из чешской столицы, увеличилось до 115.

Об этом сообщается в пресс-релизе пражского аэропорта. Рейсы из Праги в различные города мира сейчас предлагают 45 авиакомпаний.

SkyUp Airlines, Blue Air и Wizz Air откроют новые рейсы из Праги в ближайшие недели. Группа Smartwings возобновляет полеты в Дубай, Лондон или Санкт-Петербург. После перерыва в аэропорт Праги возвращаются другие перевозчики — flydubai, Air Arabia, Ural Airlines или Transavia France. Однако некоторые перевозчики, например, Air Arabia, откладывают новые маршруты до второй половины октября.

«В настоящее время трафик по ключевым направлениям увеличивается. Это также создает благоприятные условия для возобновления въездного туризма, который все еще ждет своего существенного восстановления после пандемии. Мы интенсивно работаем с агентствами CzechTourism и Prague City Tourism для поддержки этого сегмента. В то же время мы готовим поддержку выездного туризма в экзотические направления, где мы ожидаем значительный интерес в наступающем зимнем сезоне», — сказал Ярослав Филип, директор по авиации Пражского аэропорта.

В сентябре откроются новые маршруты. Wizz Air начнет полеты в Неаполь с 18 сентября, а Blue Air — в Милан с 20 сентября.

Об открытии нового маршрута также объявил украинский перевозчик SkyUp Airlines, который будет летать между Прагой и Киевом три раза в неделю с 23 сентября (по вторникам, четвергам и воскресеньям). В этом месяце планируют возобновить маршруты и другие перевозчики. «Уральские авиалинии» снова начнут летать в аэропорт Жуковский в Москве, а «Трансавиа Франс» — в аэропорт Орли в Париже. Есть также прямые рейсы в Бристоль, Нант, Гамбург и Биллунд.

С сентября airBaltic будет предлагать больше рейсов из Праги в Ригу, Латвию, British Airways — в лондонский аэропорт Хитроу или Rossiya Airlines — в Санкт-Петербург. France и Lufthansa также увеличивают количество рейсов в крупные европейские города.

Источник: zdopravy.cz

