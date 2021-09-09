Полиция в Остраве эвакуирует людей из-за найденной бомбы

Полиция закрыла участок района Острава-Поруба из-за обнаружения неразорвавшейся авиабомбы. Полицейские эвакуируют жителей близлежащих домов и школ — всего около 1000 человек.

Когда все люди будут в безопасности, полицейский пиротехник попытается обезвредить бомбу. Когда это будет, на данный момент неясно, сказал Рене Черногорски, пресс-секретарь моравско-силезской полиции.

По его словам, это авиабомба времен Второй мировой войны, которую рабочие нашли во время земляных работ. «Людей эвакуируют из семейных домов и школ, находящихся в пределах 600 метров от находки», — сказал Черногорски.

Авиабомба размером 60 на 90 см была обнаружена сегодня около 10:00 при прокладке газопровода между коттеджами. Бомба весит около 100 килограмм. «В настоящее время на месте находятся пиротехническое подразделение из Фридек-Мистека и Оломоуца, а также пожарные и полицейские», — сказал Черногорски. Он добавил, что люди постепенно покидают свои дома, школы и рабочие места.

Источник: ceskenoviny.cz