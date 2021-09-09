Чешские ученые разработали тест, позволяющий выявить риск тяжелой формы коронавируса

Метод диагностики, который покажет, находится ли человек с covid-19 в группе риска, разработали ученые 1-го медицинского факультета Карлова университета в Праге. Метод является частью ПЦР-теста, риск оценивается по биомаркеру у пациента. Компания GeneSpector Innovations уже подала заявку на патент.

По словам соавтора метода, Станислава Кмоха, команда на основании предыдущих исследований определила «кандидатный биомаркер», присутствующий в носоглотке. Его уровень важен для прогнозирования дальнейшего течения болезни и риска цитокинового шока — опасного для жизни состояния.

Кмох сказал, что в ходе исследования были обследованы 2000 человек, у половины из них тесты на коронавирус были положительными. Затем они наблюдали за инфицированными. Люди с низким уровнем биомаркера перенесли болезнь без осложнений, в то время как пациенты с высоким уровнем имели тяжелое течение болезни.

Представители Карлова университета не предоставили более подробную информацию о методе на пресс-конференции в четверг из-за согласованной заявки на патент.

Однако Кмох подчеркнул, что, как только угроза тяжелого течения будет выявлена, этому человеку можно своевременно дать, например, моноклональные антитела или соответствующие лекарства для предотвращения обострения болезни.

Если патент будет получен и лаборатории смогут использовать этот метод, текущая цена теста на covid-19 не будет значительно увеличена.

По словам генерального директора GeneSpector Innovations Михала Поглудки, сейчас ведутся переговоры с партнерами о расширении производства, что позволит «в кратчайшие сроки» предоставить лабораториям инновационный тест.

Источник: novinky.cz