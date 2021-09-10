На школьные курсы плавания тесты будут не нужны

Изменить ныне действующие эпидемические меры предложил министр здравоохранения Адам Войтех. Сейчас для посещения бассейнов нужно предоставить отрицательный результат теста на covid-19, подтверждение о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом.
Новая мера гласит, что при проведении школьных курсов плавания не нужно будет предъявлять документ об отсутствии инфекции при условии, что в это время в бассейне занимаются спортом ученики только одной школы. Если в бассейне одновременно присутствуют ученики двух и более школ, помещения должны быть отделены. Во время групповых уроков также отменена обязанность соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга.
Ежедневное число инфицированных в Чехии неуклонно растет с конца августа. Уже в первые четыре дня этой недели положительных тестов уже было больше, чем за всю прошлую неделю. С 6 по 9 сентября лаборатории выявили 1769 зараженных, за всю прошлую неделю их было 1743.
Специалисты ожидают дальнейшего увеличения числа инфицированных и госпитализированных. Однако благодаря вакцинации и большому количеству людей, которые уже переболели коронавирусом, ситуация не должна быть такой, как в прошлом году во время осенней волны. Год назад в ноябре количество подтвержденных случаев выросло до примерно 15700 случаев в день. Более 8000 инфицированных нуждались в стационарной помощи.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz