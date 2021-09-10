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На школьные курсы плавания тесты будут не нужны

На школьные курсы плавания тесты будут не нужны

420on.cz 87
Правительство Чехии отменило обязанность предъявлять негативные тесты на коронавирус при посещении курсов плавания, организованных школами.
На школьные курсы плавания тесты будут не нужны

Изменить ныне действующие эпидемические меры предложил министр здравоохранения Адам Войтех. Сейчас для посещения бассейнов нужно предоставить отрицательный результат теста на covid-19, подтверждение о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом.

Новая мера гласит, что при проведении школьных курсов плавания не нужно будет предъявлять документ об отсутствии инфекции при условии, что в это время в бассейне занимаются спортом ученики только одной школы. Если в бассейне одновременно присутствуют ученики двух и более школ, помещения должны быть отделены. Во время групповых уроков также отменена обязанность соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга.

Ежедневное число инфицированных в Чехии неуклонно растет с конца августа. Уже в первые четыре дня этой недели положительных тестов уже было больше, чем за всю прошлую неделю. С 6 по 9 сентября лаборатории выявили 1769 зараженных, за всю прошлую неделю их было 1743.

Специалисты ожидают дальнейшего увеличения числа инфицированных и госпитализированных. Однако благодаря вакцинации и большому количеству людей, которые уже переболели коронавирусом, ситуация не должна быть такой, как в прошлом году во время осенней волны. Год назад в ноябре количество подтвержденных случаев выросло до примерно 15700 случаев в день. Более 8000 инфицированных нуждались в стационарной помощи.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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школы дети бассейн Чехия коронавирус Министерство здравоохранения
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