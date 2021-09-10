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С января в Чехии будет действовать единый реестр собак

С января в Чехии будет действовать единый реестр собак

420on.cz 408
Министерство сельского хозяйства Чехии с 1 января 2022 года запустит пилотную версию единого реестра собак (ЦОС). Полную версию запустить пока не удастся из-за отсутствия соответствующей поправки в законе.
С января в Чехии будет действовать единый реестр собак

Министерство планирует принять изменения в закон после выборов. Только тогда начнет функционировать полноценный реестр. Это может быть с 2023 года. 

«Завершение законодательного процесса внесения поправки в закон о ветеринарии до парламентских выборов представляется маловероятным. Проект поправки к закону будет незамедлительно представлен новому правительству для утверждения, а затем повторно передан в Палату депутатов для обсуждения», — сказал пресс-секретарь Минсельхоза.

В прошлом году министерство внесло поправку, cогласно которой регистр должен был вести Палата ветеринарных врачей Чехии. Однако поправка еще не одобрена парламентом.

Предполагается что частные и государственные ветеринары и полиция будут иметь доступ к системе, чтобы использовать ее, например, для поиска сбежавшего животного. Данные о животных будут храниться 20 лет.

Ветеринарная палата сейчас ведет учет паспортов собак. В едином реестре собак сейчас содержится около 300 000 записей о животных с чипами. Реестр будет будет постепенно дополняться до тех пор, пока там не будет 100% информации о собаках и их владельцах.

Сейчас люди не обязаны регистрировать чипированных животных — это, например, затрудняет полицейским поиск владельца бездомной собаки.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
животные Чехия Министерство сельского хозяйства законы
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