В Пакистане спасают двух чешских альпинистов

​В понедельник в Пакистане была возобновлена ​​операция по спасению двух чешских альпинистов вместе с их пакистанским гидом Ваджидуллой Нагримом, сообщает Geo TV. Альпинисты вместе с гидом находятся на вершине горы Ракапоши.

Фото: Twitter

Вызванные на место два военных вертолета при первой попытке не достигли высоты более 6000 метров, что является пределом для них. Лагерь альпинистов расположен на высоте 6900 м. Второй полет спасателей был неудачным из-за непогоды. Из-за низкой облачности вертолеты не смогли даже доставить на гору спасательную команду во главе с альпинистом Абдулом Джоши.

«Они разбили лагерь на высоте 6900 метров, где находились уже два дня. В то время как Нагри находится в хорошем состоянии и поддерживает с нами контакты, один из чешских альпинистов пострадал от обморожения, а другой чувствует себя плохо», — сказал Карар Хайдри, секретарь пакистанского альпинистского клуба. Один из чешских альпинистов страдает от горной болезни, вызванной недостатком кислорода на большой высоте. В горах сейчас около 30 градусов мороза.

Альпинистам, вероятно, придется спуститься в лагерь II, где их сможет найти наземная спасательная группа.

Ракапоши — 27-я по высоте гора в мире. Местные жители также называют ее Думани, матерью облаков. Среди альпинистов гора считается одним из самых сложных для восхождения: от базового лагеря до вершины необходимо преодолеть высоту 5000 метров. Впервые гору покорили британцы Майк Бэнкс и Том Пейти в 1958 году.

Источник: novinky.cz

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