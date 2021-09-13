Смертность в Чехии по итогам первого полугодия выросла на 30%

Население Чешской Республики в первой половине этого года составило 10,7 миллиона человек. С января население увеличилось на 1165 человек, что является самым низким показателем с 2014 года. Напротив, уровень смертности был на треть выше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Чешским статистическим управлением Чехии (ČSÚ).

За первые шесть месяцев этого года в республике родились 55 000 детей и более 76 000 человек умерли. Смертность в первом полугодии была на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда умерло 57 тысяч человек.

«Низкий прирост населения в первом полугодии этого года был обусловлен отрицательным балансом естественных изменений. Число смертей было на 21 337 больше, чем число рождений, тогда как годом ранее, в первой половине 2020 года, естественное снижение составило всего 2631», — сказала Михаэла Немечкова из ČSÚ.

«По сравнению с числом умерших в первой половине 2020 года в этом году было больше смертей, особенно в возрасте 75-79 и 70-74 лет (на 51% и 49%, соответственно)», — указывают статистики.

За приростом населения традиционно стояла внешняя миграция. 36 000 иностранцев иммигрировали в Чехию. Более 13 000 человек переехали жить за границу.

Источник: novinky.cz

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