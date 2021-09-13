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Чешские туристы пытались привезти из путешествий морских коньков или скелеты ящериц

Чешские туристы пытались привезти из путешествий морских коньков или скелеты ящериц

420on.cz 575
С начала года таможенники пражского аэропорта предотвратили 37 попыток вывезти несанкционированные сувениры в Чехию. Самыми распространенными были лекарственные средства, кораллы или бабочки, но также таможенники обнаружили скелет игуаны, высушенного морского конька или кожу горного козла.
Фото: Josef Vostárek
Чешские туристы пытались привезти из путешествий морских коньков или скелеты ящериц

Незаконными сувенирами считаются животные и растения или продукты из них, которые подлежат регулированию согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

«Чаще всего это были различные лекарственные препараты, такие как таблетки, мази и настойки из охраняемых животных и растений. Например, таблетки Berberin или мазь Cobratoxan», — сказал Павел Дробек, начальник управления безопасности воздушного движения аэропорта Рузине.

Люди также хотели забрать домой кораллы или их фрагменты, скелеты ящериц, кактусы, бабочек, сушеного морского конька. 

Количество нелегального ввоза сувениров уменьшилось по сравнению с тем же периодом до пандемии коронавируса. В 2019 году таможенники зафиксировали на 21 случай больше, по сравнению с 13 в прошлом году.

Традиционные регионы, из которых импортируются охраняемые растения или животные, включают Юго-Восточную Азию, Россию, Объединенные Арабские Эмираты и Южную Африку.

Из Чехии таможенники зафиксировали также попытку вывоза четырех больших хищных птиц семейства соколиных (балабан).

«Страна назначения — Объединенные Арабские Эмираты, куда люди хотели вывезти образцы хищных птиц для продажи. Случай был интересен тем, что мужчина представил экспортные документы на другой вид птиц, вероятно, думая, что во время проверки этого никто не заметит», — рассказал Павел Дробек. Хищники были переданы орнитологам.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
таможня аэропорт Прага Чехия туристы Туризм путешествие
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