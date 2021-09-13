Собака в Соколове включила плиту в поисках еды, из-за чего на кухне начался пожар

Пожарные в Соколове столкнулись с любопытным возгоранием, которое, к счастью, не причинило серьезного ущерба. Собака в поисках еды включила плиту, на которой начала гореть пластиковая посуда. Соседи вовремя вызвали пожарных.

Утром пожарные зашли в квартиру в семиэтажном доме. По словам пресс-секретаря Мартина Касала, пламя не распространилось, поэтому ликвидация пожара заняла несколько минут. Тогда следователь начал недоумевать, от чего возник пожар. Запись находящейся в квартире видеокамеры шокировала криминалистов.

«На кадрах видно, как одна из двух собак в квартире, вероятно, пытается что-то найти на выключенной плите и ей удается включить ее. Из-за высоких температур начинает гореть пластиковая посуда, а затем огонь распространяется на другое кухонное оборудование», — рассказал Касал.

Соседи вовремя почувствовали запах гари и вызвали пожарную охрану. Этот случай свидетельствует о том, что даже небольшая халатность может иметь серьезные последствия.

«Если животные остались в квартире без присмотра, необходимо обезопасить квартиру и все в ней, чтобы максимально предотвратить возникновение пожара или других чрезвычайных ситуаций»,— пояснил Касал.

Источник: novinky.cz