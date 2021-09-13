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Студентка из Чехии 104 дня шла пешком в Стамбул

Студентка из Чехии 104 дня шла пешком в Стамбул

420on.cz 917
​22-летняя чешская студентка Николетт Гавлова прошла 2025 километров, чтобы попасть из чешского города Гавиржов в Стамбул (Турция). В общей сложности путешествие заняло 104 дня. Ей пришлось прервать путь на несколько дней из-за проблем со здоровьем, однако в конце концов она достигла своей цели.
Фото: nicolettehavlova.cz
Студентка из Чехии 104 дня шла пешком в Стамбул

Николетт Гавлова прибыла к собору Святой Софии в Стамбуле. Студентку в ее путешествии сопровождал щенок, которого она нашла в Болгарии и решила забрать в Чехию. Она назвала собаку Свили в честь ближайшего болгарского города Свиленград, где щенок присоединился к своей будущей хозяйке.

«Последние 250 километров она прошла со мной. Большую часть пути я носила ее на груди в платке. Она же маленькая. Так что у меня за спиной был рюкзак, а впереди был щенок. Было сложно, но я не жалею об этом», — рассказала студентка.

Несколько раз на ее пути встречались даже свежие медвежьи следы, ее преследовали агрессивные пастушьи собаки, потом у девушки возникли проблемы со здоровьем и пищеварением и ей пришлось провести несколько дней в больнице. Но, по ее словам, наибольший страх она испытала во время странствий по румынским горам, когда несколько часов не могла найти нужную дорогу. 

«Это было и остается прекрасным ощущением — добраться до места назначения своей мечты. Трудно описать эмоции, которые охватили меня в конце пути перед великолепным собором Святой Софии в Стамбуле. Я чувствовала себя очень счастливой, но также благодарной всем, кто помогал мне в моем путешествии», — сказала Николетт со слезами на глазах.

«Я действительно с нетерпением жду возвращения домой. Меня ждут семья, друзья, удобная кровать, а также чешское пиво», — добавила путешественница.

Источник: novinky.cz

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Темы
путешествие Чехия туристы Турция животные студенты
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