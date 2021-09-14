В Чехии начался первый судебный процесс о мошенничестве с бонусами для предпринимателей в период эпидемии

Чешский суд впервые начинает рассматривать дело о мошенничестве с компенсационными бонусами, которые выплачивались предпринимателям в период эпидемии коронавируса. Дело было раскрыто полицией в прошлом году и с 13 сентября идут слушания в областном суде Злина.

Яна Шимулака и его бывшую подругу Николу Бреуерову обвиняют в фальсификации заявлений на выплату компенсационных бонусов, предназначенных для предпринимателей. Обоим грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество.

«В прошлом году обвиняемые пытались незаконно получить от государства почти 15,7 миллиона крон по 358 заявлениям. Благодаря функционированию механизмов государственного управления была выплачена “только” сумма, превышающая 1 миллион крон», — сказал прокурор Мартин Малуш в суде.

39-летний Шимулак отказался давать показания. 24-летняя Бреуерова утверждает, что не участвовала в мошенничестве. «Я думала, что заявления были правильными и обоснованными. Я сама их не подавала», — сказала она.

Шимулак сказал журналистам перед залом суда, что своими действиями хотел показать, насколько легко можно использовать компенсационные бонусы не по назначению. Он также отметил, что количество заявлений в обвинительном заключении больше, чем было на самом деле.

«Почему я не могу отдохнуть в тюрьме за государственные деньги? Я хочу получить срок как можно больше», — сказал Шимулак, который недавно был приговорен Городским судом в Праге еще к пяти годам тюремного заключения по другому делу.

Шимулак и его подруга совершили мошенничество с компенсационными бонусами даже во время чрезвычайного положения.

Принцип состоял в том, что они в основном случайным образом выбирали в Интернете различные хозяйствующие субъекты из разных регионов. Они собирали информацию фирмах и впоследствии по электронной почте обращались в налоговые органы с просьбой о выплате индивидуальных компенсационных бонусов. Они подавали заявки в налоговые органы без ведома перечисленных в них компаний, рассказал прокурор.

Государство выплачивало премии индивидуальным предпринимателям и компаниям, деятельность которых была ограничена или приостановлена ​​из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.

Источник: novinky.cz

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