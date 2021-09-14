В Чехии 12 человек обвиняются в организации незаконной охоты на тигров

Дело расследовали чешские таможенники вместе со словацкими полицейскими с августа 2017 года. Была получена информация о том, что в Чешской Республике запланирована охота на трех тигров. Это мероприятие оплачивали клиенты из Словакии. При этом сам процесс охоты должен был происходить без каких-либо мер безопасности.
В ходе расследования следователи установили личности людей, которые также планировали другие аналогичные мероприятия. Организатор, который должен был выполнять роль посредника при доставке тигров, получил залог в размере 30 000 евро, то есть около 760 тысяч крон, сообщили таможенники. Поставщик животных, по данным следствия, получил предоплату в размере 100 000 евро.
В апреле 2019 года по делу было проведено девять обысков домов, в ходе которых следователи изъяли 204 экземпляра охраняемых животных, в том числе медведей, волков, рысей и тетеревов. Они также обнаружили в одном доме 13 морозильных камер, полных мертвых животных.
Стоимость животных была установлена сотрудниками Агентства по охране природы и ландшафта Чешской Республики и составила около 7,6 миллиона крон.
В ходе проверки таможенники и полицейские также выяснили, что на диких охраняемых животных в Чешской Республике ведется нелегальная охота. По версии следствия, в ноябре 2018 года в районе Прахатице была убита самка рыси Мишель, которая в то время заботилась о детеныше. По словам Терезы Минарковой из организации ALKA Wildlife, у нее не было шансов выжить без матери.
В этом году таможенники выяснили, что в прошлом году на Шумаве была убита еще одна рысь. В ходе двух обысков домов в конце июня было изъято несколько особей охраняемых видов, в том числе одна рысь. По этому делу пока еще никому не было предъявлено обвинение, расследование продолжается.
Источник: ceskatelevize.cz
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