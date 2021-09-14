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В Чехии 12 человек обвиняются в организации незаконной охоты на тигров

В Чехии 12 человек обвиняются в организации незаконной охоты на тигров

420on.cz 488
В связи с организацией незаконной охоты на охраняемых животных в Чехии полиция обвинила 12 человек. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления таможенной службы Чехии Павел Кухинка. По версии следствия, группа организовывала охоту на тигров, привезенных из Словакии. Однако запланированное мероприятие не состоялась, поскольку поставщик решил экспортировать тигров на законных основаниях.
В Чехии 12 человек обвиняются в организации незаконной охоты на тигров

Дело расследовали чешские таможенники вместе со словацкими полицейскими с августа 2017 года. Была получена информация о том, что в Чешской Республике запланирована охота на трех тигров. Это мероприятие оплачивали клиенты из Словакии. При этом сам процесс охоты должен был происходить без каких-либо мер безопасности.

В ходе расследования следователи установили личности людей, которые также планировали другие аналогичные мероприятия. Организатор, который должен был выполнять роль посредника при доставке тигров, получил залог в размере 30 000 евро, то есть около 760 тысяч крон, сообщили таможенники. Поставщик животных, по данным следствия, получил предоплату в размере 100 000 евро.

В апреле 2019 года по делу было проведено девять обысков домов, в ходе которых следователи изъяли 204 экземпляра охраняемых животных, в том числе медведей, волков, рысей и тетеревов. Они также обнаружили в одном доме 13 морозильных камер, полных мертвых животных.

Стоимость животных была установлена ​​сотрудниками Агентства по охране природы и ландшафта Чешской Республики и составила около 7,6 миллиона крон.

В ходе проверки таможенники и полицейские также выяснили, что на диких охраняемых животных в Чешской Республике ведется нелегальная охота. По версии следствия, в ноябре 2018 года в районе Прахатице была убита самка рыси Мишель, которая в то время заботилась о детеныше. По словам Терезы Минарковой из организации ALKA Wildlife, у нее не было шансов выжить без матери.

В этом году таможенники выяснили, что в прошлом году на Шумаве была убита еще одна рысь. В ходе двух обысков домов в конце июня было изъято несколько особей охраняемых видов, в том числе одна рысь. По этому делу пока еще никому не было предъявлено обвинение, расследование продолжается.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Чехия животные полиция Словакия таможня
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