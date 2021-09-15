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Полицейский автомобиль на большой скорости столкнулся с другой машиной: пять человек пострадали

Полицейский автомобиль на большой скорости столкнулся с другой машиной: пять человек пострадали

420on.cz 57
Днем 14 сентября ​​полицейская машина столкнулась с другим автомобилем в районе города Раковник. В аварии пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Одна женщина находится в критическом состоянии. Раненых с места происшествия эвакуировали два вертолета.
Полицейский автомобиль на большой скорости столкнулся с другой машиной: пять человек пострадали

Авария произошла на трассе I/6 в районе села Крупа после четырех часов дня. По информации спасателей, столкновение произошло на большой скорости. После аварии один из автомобилей перевернулся на крышу. На место ДТП были вызваны четыре спасательных бригады и два вертолета.

Při nehodě policejního auta se srazilo pět lidí

В аварии пострадали пять человек, одна женщина серьезно ранена. Двое сотрудников полиции с легкими травмами были доставлены в больницу в Мотоле. Женщина в критическом состоянии перевезена в больницу ÚVN Střešovice. Ребенок с легкой травмой находится в университетской больнице Мотол. Мужчина с травмой средней степени тяжести был доставлен самолетом в университетскую больницу города Пльзень, сообщила пресс-секретарь службы спасения Петра Хомолова.

Столкнулись две легковые машины, одна из которых была полицейской. Полиция ехала на вызов со включенными маяками. На перекрестке, где столкнулись машины, не было светофора. Точные причины аварии выясняет полиция, сказала пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова.

Источник: novinky.cz

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полиция Чехия авария
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