За использование пиротехники на стадионах — штраф до 100 000 крон

​Людям, использующим пиротехнику во время спортивных матчей в Чехии, грозит штраф до 100 00 крон и запрет на вход на стадион. Соответствующий закон 15 сентября одобрил чешский парламент.

Поправка предусматривает штрафы от 10 тысяч до 50 тысяч крон за первое нарушение и до 100 тысяч крон — в случае повторного нарушения. Для того чтобы административные органы могли контролировать соблюдение этих правил, Министерство внутренних дел предложило ввести новый вид правонарушений.

На практике использование пиротехники будет приравнено к проявлениям насилия в отношении зрителей, которые зафиксированы во время посещения спортивного мероприятия.

Использование пиротехники во время спортивных матчей рассматривается Министерством внутренних дел как одно из наиболее рискованных действий болельщиков из-за силы взрыва и возможности возгорания. По сообщению ведомства, общие исключают любое использование пиротехниками болельщиками не только на стадионах, но и во время дороги на матчи.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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