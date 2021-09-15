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За использование пиротехники на стадионах — штраф до 100 000 крон

За использование пиротехники на стадионах — штраф до 100 000 крон

420on.cz 33
​Людям, использующим пиротехнику во время спортивных матчей в Чехии, грозит штраф до 100 00 крон и запрет на вход на стадион. Соответствующий закон 15 сентября одобрил чешский парламент.
За использование пиротехники на стадионах — штраф до 100 000 крон

Поправка предусматривает штрафы от 10 тысяч до 50 тысяч крон за первое нарушение и до 100 тысяч крон — в случае повторного нарушения. Для того чтобы административные органы могли контролировать соблюдение этих правил, Министерство внутренних дел предложило ввести новый вид правонарушений.

На практике использование пиротехники будет приравнено к проявлениям насилия в отношении зрителей, которые зафиксированы во время посещения спортивного мероприятия. 

Использование пиротехники во время спортивных матчей рассматривается Министерством внутренних дел как одно из наиболее рискованных действий болельщиков из-за силы взрыва и возможности возгорания. По сообщению ведомства, общие исключают любое использование пиротехниками болельщиками не только на стадионах, но и во время дороги на матчи.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Парламент ЧР законы спорт стадион полиция штраф
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