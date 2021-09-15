Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.33
USD
21.45
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
01n 22 °C
Двое пожарных погибли при взрыве в жилом доме в Чехии

Двое пожарных погибли при взрыве в жилом доме в Чехии

420on.cz 361
Пожарные и спасатели 15 сентября устраняли последствия взрыва газа в доме недалеко от города Кромержиж. Один пожарный-доброволец погиб сразу после взрыва, еще один сотрудник пожарной службы был найден в завалах. Пять человек получили ранения.
Двое пожарных погибли при взрыве в жилом доме в Чехии

Взрыв в коттедже в поселке Корычаны произошел около часа дня. На место сразу же выехали спасатели. Территория вокруг дома была закрыта для движения транспорта.

Первоначально пожарные намеревались предотвратить утечку опасных веществ и восстановить работу газопровода. Однако после их приезда в доме произошел взрыв, один пожарный погиб на месте,пять человек получили ранения (трое пожарных и двое, вероятно, жители дома). Еще один пожарный был найден спасателями под завалами.

«Это огромная трагедия, он был моим родственником», — сказал свидетель, находившейся на месте взрыва. «Там была утечка газа, не знаю, ремонтировали ли что-нибудь. Потом газ взорвался, это был ужасный звук», — добавил другой местный житель.

Состояние еще одного из раненых пожарных очень тяжелое. Вертолет доставил его в больницу.

На территории работают 16 пожарных бригад и специальная команда спасателей, которые расчищают завалы. Кинологи с собаками обыскивают руины дома. На место направлены три вертолета.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
спасатели пожар взрыв пожарники Чехия
Читайте
по теме 
В Пакистане спасают двух чешских альпинистов
13.09.2021 09:19 Общество
В Пакистане спасают двух чешских альпинистов
833
В пражском районе Баррандов столкнулись два автобуса, есть раненые
07.09.2021 15:43 Общество
В пражском районе Баррандов столкнулись два автобуса, есть раненые
1399
11-летний мальчик из Чехии упал с крепостной стены на острове Крк и разбился
07.09.2021 10:36 Общество
11-летний мальчик из Чехии упал с крепостной стены на острове Крк и разбился
2102
Три человека погибли после крушения спортивного самолета в Словакии
27.08.2021 12:44 Общество
Три человека погибли после крушения спортивного самолета в Словакии
1643
Последние новости:
15
сентября
Эксклюзивное интервью с экспертом на нашем Youtube-канале
15.09.2021 17:33 Общество
Эксклюзивное интервью с экспертом на нашем Youtube-канале
103
За использование пиротехники на стадионах — штраф до 100 000 крон
15.09.2021 14:17 Общество
За использование пиротехники на стадионах — штраф до 100 000 крон
167
За неуплату штрафов в Чехии полицейские смогут снять с машины регистрационный знак
15.09.2021 13:08 Общество
За неуплату штрафов в Чехии полицейские смогут снять с машины регистрационный знак
325
В августе ставка по ипотечным кредитам выросла до 2,32%
15.09.2021 10:06 Экономика
В августе ставка по ипотечным кредитам выросла до 2,32%
290
Полицейский автомобиль на большой скорости столкнулся с другой машиной: пять человек пострадали
15.09.2021 09:16 Общество
Полицейский автомобиль на большой скорости столкнулся с другой машиной: пять человек пострадали
609
За небольшие посылки из стран, не входящих в ЕС, придется платить НДС
15.09.2021 08:24 Экономика
За небольшие посылки из стран, не входящих в ЕС, придется платить НДС
1023
14
сентября
Что происходит с ценами на жилье в Чехии
14.09.2021 18:38 Экономика
Что происходит с ценами на жилье в Чехии
4421
В Чехии 12 человек обвиняются в организации незаконной охоты на тигров
14.09.2021 14:27 Общество
В Чехии 12 человек обвиняются в организации незаконной охоты на тигров
905
Президента Чехии Милоша Земана доставили в военный госпиталь
14.09.2021 11:40 Политика
Президента Чехии Милоша Земана доставили в военный госпиталь
2221
В Чехии начался первый судебный процесс о мошенничестве с бонусами для предпринимателей в период эпидемии
14.09.2021 10:55 Общество
В Чехии начался первый судебный процесс о мошенничестве с бонусами для предпринимателей в период эпидемии
1013


Мобильная версия