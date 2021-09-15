Двое пожарных погибли при взрыве в жилом доме в Чехии

Взрыв в коттедже в поселке Корычаны произошел около часа дня. На место сразу же выехали спасатели. Территория вокруг дома была закрыта для движения транспорта.
Первоначально пожарные намеревались предотвратить утечку опасных веществ и восстановить работу газопровода. Однако после их приезда в доме произошел взрыв, один пожарный погиб на месте,пять человек получили ранения (трое пожарных и двое, вероятно, жители дома). Еще один пожарный был найден спасателями под завалами.
«Это огромная трагедия, он был моим родственником», — сказал свидетель, находившейся на месте взрыва. «Там была утечка газа, не знаю, ремонтировали ли что-нибудь. Потом газ взорвался, это был ужасный звук», — добавил другой местный житель.
Состояние еще одного из раненых пожарных очень тяжелое. Вертолет доставил его в больницу.
На территории работают 16 пожарных бригад и специальная команда спасателей, которые расчищают завалы. Кинологи с собаками обыскивают руины дома. На место направлены три вертолета.
Источник: novinky.cz