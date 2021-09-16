В пражском зоопарке родился детеныш самой маленькой антилопы в мире

Пражский зоопарк в Трое может похвастаться еще одним успешным пополнением популяции животных. В середине августа здесь родился первый детеныш африканской антилопы Дикдик обыкновенный. Детеныша вместе с матерью Бланшетт можно будет увидеть в павильоне «Африканский дом».

Обыкновенный дикдик (Madoqua kirkii) — небольшая антилопа семейства полорогих, обитающая в Восточной Африке. Название дано в честь шотландского натуралиста Джона Кирка. Обыкновенный дикдик достигает высотой в холке до 40 см, вес составляет около 5,5 кг. Рога длиной 9,5 см. Он немного крупнее дикдика Гюнтера, который достигает высоты в холке 35 см и обладает более вытянутой мордой.

Детеныш африканской антилопы появился на свет в пражском зоопарке 14 августа. Имя для него пока еще не выбрано.

Своеобразное прозвище этого милого, но очень пугливого животного основано на издаваемом им звуке. «Когда антилопа испугается и убегает, то она издает особый звук, похожий на «дикдик» или «зикзик», — рассказали в пражском зоопарке.

Для пражского зоопарка рождение дикдика — повод для праздника. Детеныш одной из самых маленьких антилоп в мире родился здесь впервые. Он достигает полного роста в течение следующих семи месяцев, с матерью он проводит менее полугода.

Источник: novinky.cz

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