В пражском зоопарке родился детеныш самой маленькой антилопы в мире

Обыкновенный дикдик (Madoqua kirkii) — небольшая антилопа семейства полорогих, обитающая в Восточной Африке. Название дано в честь шотландского натуралиста Джона Кирка. Обыкновенный дикдик достигает высотой в холке до 40 см, вес составляет около 5,5 кг. Рога длиной 9,5 см. Он немного крупнее дикдика Гюнтера, который достигает высоты в холке 35 см и обладает более вытянутой мордой.
Детеныш африканской антилопы появился на свет в пражском зоопарке 14 августа. Имя для него пока еще не выбрано.
Своеобразное прозвище этого милого, но очень пугливого животного основано на издаваемом им звуке. «Когда антилопа испугается и убегает, то она издает особый звук, похожий на «дикдик» или «зикзик», — рассказали в пражском зоопарке.
Для пражского зоопарка рождение дикдика — повод для праздника. Детеныш одной из самых маленьких антилоп в мире родился здесь впервые. Он достигает полного роста в течение следующих семи месяцев, с матерью он проводит менее полугода.
Источник: novinky.cz
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