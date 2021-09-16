На следующей неделе в Чехии похолодает

Ночь со среды на четверг была необычно теплой в Чехии, в Пардубице было 19 ° C. Однако погода изменится на следующей неделе — температура воздуха днем не превысит 10 ° C, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.

В конце недели в Чехии ожидаются дожди, в республику придет холодный фронт. В пятницу будут преобладать переменная облачность, местами возможны осадки. Утром будет от 10 до 14 ° C, днем воздух прогреется до 18-22 ° C.

В субботу будет переменная облачность, временами дожди. На севере и северо-востоке республики будет пасмурно, вероятность осадков будет выше. Утром столбик термометра покажет от 8 до 12 ° C, днем — от 18 до 22 ° C.

В воскресенье синоптики обещают дожди и пасмурную погоду. Утренние минимумы будут колебаться от 7 до 11 ° C, днем будет от 14 до 18 ° C.

На следующей неделе с понедельника по среду в Чехии сохранится пасмурная погода и переменная облачность, в некоторых районах пройдут дожди. Утренняя температура будет значительно ниже, чем на этой неделе, и будет колебаться между 4 и 8 ° C. Днем столбик термометра покажет от 12 до 16 ° C.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: