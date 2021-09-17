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В Чехии поджигатель, по вине которого погибли 11 человек, проведет остаток жизни в тюрьме

В Чехии поджигатель, по вине которого погибли 11 человек, проведет остаток жизни в тюрьме

420on.cz 291
Мужчина, который в августе прошлого года совершил поджог квартиры в Богумине, согласился с наказанием, предложенным прокурором. Обвиняемый сознался во всех деяниях и принял предложение прокурора о пожизненном заключении.
В Чехии поджигатель, по вине которого погибли 11 человек, проведет остаток жизни в тюрьме

Мужчина признался, что совершил все действия, в которых его обвиняли. Суд теперь должен только одобрить соглашение, заключенное между прокурором и преступником.  В этом случае не состоится классический судебный процесс с допросом свидетелей.

По словам прокурора, поводом для поджога послужили семейные споры. Обвиняемый не смог смириться с тем, что жена ушла от него и переехала в квартиру, где проживал ее сын со своей девушкой и ребенком. Именно эту квартиру мужчина поджег днем ​​8 августа 2020 года. В это время люди в квартире отмечали день рождения, там находилось 15 человек.

По данным полиции, обвиняемый облил входную дверь бензином и поджег. Огонь быстро распространился по всей квартире. В результате пожара погибли жена преступника, сын, внук и его мать. Кроме того, погибли и двое других детей, приглашенных на торжество. Еще пять человек разбились, выпрыгнув из окна. Четыре человека сумели выбраться из квартиры через балкон.

Источник: novinky.cz

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пожар Чехия суды преступность
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