Чех получит полмиллиона за найденный клад

​Мужчина из Виткова (Моравскосилезский край) нашел клад во время обустройства загородного сада. В остатках керамического сосуда археологи обнаружили более 2000 монет Карла IV и Вацлава IV, которые их первоначальные владельцы, по-видимому, скрывали от гуситов.

«Экскаватор копал землю и наткнулся на керамический сосуд, в котором был клад, половина монет была разбросана по саду», — рассказал мужчина, имя которого не раскрывается. Клад был обнаружен в июне 2016 года.

Сначала мужчина понятия не имел, что он нашел. «Монеты были покрыты медью, были зеленые, как некоторые церковные шпили», — сказал владелец дома. По оценкам экспертов, в районе Виткова было найдено 69 пражских грошей Карла IV, 2160 грошей Вацлава IV и два гроша, по виду которых не ясно, какой из упомянутых правителей их выдал.

Находка необыкновенная, особенно по своим размерам. Эксперты считают, что это был значительный актив, принадлежавший либо очень богатому человеку, либо накопленный на протяжении двух-трех поколений.

«Я сразу понял, что должен передать клад в полицию. Сокрытие такой находки является преступлением», — добавил мужчина.

Поскольку монеты были обнаружены в Виткове, они принадлежат Моравско-Силезскому региону. Заместитель губернатора по культуре и охране памятников Лукаш Курило сообщил, что ценность находки составляет 1,5 миллиона крон.

«На данный момент это самая крупная находка монет в регионе», — сказал он. За найденный клад мужчина получит 489 тысяч крон.

Редкие монеты времен гуситских войн уже очищены и сейчас исследуются специалистами Национального музея в Праге. Когда они вернутся в регион, они будут выставлены в Бескидском музее во Фридек-Мистеке.

Источник: novinky.cz

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