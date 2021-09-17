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Этим летом чехи путешествовали больше, чем в прошлом году

Этим летом чехи путешествовали больше, чем в прошлом году

420on.cz 263
Этим летом чехи ездили за границу больше, чем в прошлом году. Самым популярным местом отдыха традиционно была Хорватия, куда, по данным местных властей, отправились более 750 000 чехов. Это почти столько же, сколько до пандемии коронавируса.
Этим летом чехи путешествовали больше, чем в прошлом году

По сравнению с прошлым годом трафик в аэропорту Праги также увеличился втрое, заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Якуб Кулганек. 

«Этот летний сезон был намного лучше, чем в прошлом году. Согласно статистическим данным, в соседние страны приехали на десятки тысяч человек больше, чем в прошлом году. Тем не менее, это лето было нетипичным по сравнению с докризисным периодом, потому что все еще действуют некоторые ограничения», — сказал Кулганек.

В Хорватию большинство чехов приехали на машине или поезде. Вторым по популярности местом назначения была Греция, куда чаще всего летали самолеты из Праги. Сюда приехали почти 200 000 чешских туристов. На третьем месте — Болгария (120 000 туристов из Чехии), на четвертом — Турция (100 000 чехов). По данным туристических агентств, больше всего вырос интерес к поездкам в Египет по сравнению с прошлым годом, также клиенты интересовались Испанией, Грецией и Болгарией. Меньше чешских туристов посещали Тунис, Австрию и Словакию.

В начале лета министерство запустило информационный сайт dovolena2021.cz, где вы можете найти условия для въезда в избранные места отдыха или возвращения в Чешскую Республику. По статистике, сайт посетили более 1,5 миллиона пользователей.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
туристы Туризм Чехия Греция коронавирус Хорватия отдых путешествие
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