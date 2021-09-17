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Open House Prague проведет экскурсию по Страговскому стадиону для русскоговорящих жителей Праги

Open House Prague проведет экскурсию по Страговскому стадиону для русскоговорящих жителей Праги

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В этом году русскоговорящие жители Праги смогут приобщиться к миру малоизвестной и труднодоступной пражской архитектуры. В субботу, 2 октября, некоммерческая организация Open House Praha проведет для них экскурсию по Страговскому стадиону.
Фото: openhousepraha.cz Tomáš Sysel
Open House Prague проведет экскурсию по Страговскому стадиону для русскоговорящих жителей Праги

«В рамках экскурсии участники посетят президентский салон, западную трибуну и ложи, узнают историю «пражского колосса», который в прошлом служил площадкой для проведения всесокольских слетов, спартакиад, концертов и военных смотров», — говорится на сайте мероприятия. Все средства от продажи билетов пойдут на организацию ежегодного фестиваля Open House, который пройдет 21-22 мая. 

Страговский стадион — один из самых больших стадионов в мире. Его самая старая часть является культурным наследием Чешской Республики — это охраняемый памятник архитектуры. 

Open House Praha — некоммерческая организация, цель которой пробудить в людях интерес к архитектуре. Сообщество Open House представлено в 50 городах мира. 

В рамках фестивалей, которые проходят один раз в год, а также во время круглогодичных экскурсий гиды-волонтеры знакомят горожан и гостей города с объектами, которые обычно недоступны для широкой публики. 

Обычно экскурсии проходят на чешском или английском языках. Отдельное направление — экскурсии для слабослышащих и глухих.

Подробную информацию об экскурсии можно найти на сайте Open House. 
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Темы
экскурсии Чехия 2021 стадион Туризм туристы
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