Open House Prague проведет экскурсию по Страговскому стадиону для русскоговорящих жителей Праги

В этом году русскоговорящие жители Праги смогут приобщиться к миру малоизвестной и труднодоступной пражской архитектуры. В субботу, 2 октября, некоммерческая организация Open House Praha проведет для них экскурсию по Страговскому стадиону.

Фото: openhousepraha.cz Tomáš Sysel

«В рамках экскурсии участники посетят президентский салон, западную трибуну и ложи, узнают историю «пражского колосса», который в прошлом служил площадкой для проведения всесокольских слетов, спартакиад, концертов и военных смотров», — говорится на сайте мероприятия. Все средства от продажи билетов пойдут на организацию ежегодного фестиваля Open House, который пройдет 21-22 мая.

Страговский стадион — один из самых больших стадионов в мире. Его самая старая часть является культурным наследием Чешской Республики — это охраняемый памятник архитектуры.

Open House Praha — некоммерческая организация, цель которой пробудить в людях интерес к архитектуре. Сообщество Open House представлено в 50 городах мира.

В рамках фестивалей, которые проходят один раз в год, а также во время круглогодичных экскурсий гиды-волонтеры знакомят горожан и гостей города с объектами, которые обычно недоступны для широкой публики.

Обычно экскурсии проходят на чешском или английском языках. Отдельное направление — экскурсии для слабослышащих и глухих.