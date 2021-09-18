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В выходные в аэропорту Мошнов в Чехии пройдут Дни НАТО

В выходные в аэропорту Мошнов в Чехии пройдут Дни НАТО

420on.cz 156
Дни НАТО в Остраве и Дни Военно-воздушных сил Чешской армии начнутся сегодня в аэропорту Мошнов. Двухдневное мероприятие — крупнейшее шоу такого рода в Центральной Европе. В нем примут участие военные, охранные и спасательные подразделения из 17 стран. Вход на мероприятие свободный, однако билеты нужно покупать заранее онлайн.
В выходные в аэропорту Мошнов в Чехии пройдут Дни НАТО

В 2018 и 2019 годах Дни НАТО посетили около 220 тысяч человек. В этом году из-за пандемии коронавируса количество зрителей ограничено до 40 тысяч в день.

В прошлом году из-за пандемии Дни НАТО прошли без зрителей, люди могли наблюдать за мероприятием он-лайн или по телевизору.

Впервые в истории Дней НАТО в этом году, чтобы проверить количество посетителей, люди должны заранее покупать билеты за символическую цену 15 крон.

Для посещения мероприятия необходим сертификат о вакцинации против covid-19, подтверждение о болезни или отрицательный тест.

«Мы везде подчеркиваем, что невозможно будет купить билет или пройти тест на месте. Все это нужно делать заранее», — сказали организаторы. Пока люди все еще могут покупать билеты на воскресенье.

Одной из главных достопримечательностей Дней НАТО в этом году станет многоцелевой F-35 Lightning II, который станет первым самолетом пятого поколения, который увидят жители Центральной Европы. Впервые широкой публике будет представлен многоцелевой беспилотный самолет MQ-9 Reaper ВВС США, а также можно будет увидеть легендарный самолет времен Второй мировой войны Douglas C-47 Dakota.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
НАТО Острава Чехия самолёт
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