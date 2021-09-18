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Волонтеры очистят чешскую природу от мусора

Волонтеры очистят чешскую природу от мусора

420on.cz 93
18 сентября тысячи волонтеров проведут генеральную уборку по всей стране в рамках акции Ukliďme Česko. Присоединиться к акции может любой желающий.
Волонтеры очистят чешскую природу от мусора

Желающие принять участие в запланированных мероприятиях могут найти соответствующие места на интерактивной карте на сайте ассоциации Ukliďme Česko. 

Осенью и весной в Чешской Республике регулярно проводятся “субботники”. Однако в этом и прошлом году массовые акции были ограничены из-за мер против распространения covid-19. Если до эпидемии в 2019 году в уборке приняли участие 150 тысяч волонтеров, собрав более 2,5 тысячи тонн мусора, то в этом году их было менее 50 тысяч (собрано около 827 тонн мусора). 

К концу года министерство хочет объявить о субсидии, в соответствии с которой муниципалитеты могут получить дотации на ликвидацию нелегальных свалок мусора. На эти цели выделят 50 миллионов крон.

Целью глобальной кампании является не только уборка мусора, но и повышение осведомленности о том, как правильно обращаться с отходами и как предотвратить их образование. Поэтому ассоциация Ukliďme Česko создала сайт www.kamsnim.cz, где указаны места, куда можно отвезти мусор или кому отдать вещи, которые не нужны для дальнейшего использования.

Источник: ceskenoviny.cz

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мусор экология Чехия
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