→
→
→
Молодые вандалы в Чехии повредили экспонаты выставки «Вода и цивилизация»
Молодые вандалы в Чехии повредили экспонаты выставки «Вода и цивилизация»
Facebook
Вконтакте
Pinterest
В ночь на субботу полиция в чешском городе Писек поймала двух малолетних вандалов, которые разрушили выставку «Вода и цивилизация». Они разбили уникальные широкоформатные панели, чем нанесли ущерб на несколько десятков тысяч крон.
Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Южной Чехии Иржи Матцнер.
«Стражи правопорядка передали материалы дела в государственную полицию. Сейчас молодых людей допрашивают, возможно, у них были и другие сообщники во время акта вандализма», — пояснил Матцнер.
Выставка «Вода и цивилизация» была открыта 25 августа в Писеке на набережной между Каменным мостом и Домом культуры и должна была работать до 21 сентября. Вандалы уничтожили половину из 26 широкоформатных стеклянных панелей.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – новый выпуск главных итогов недели
- YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день