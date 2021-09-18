Молодые вандалы в Чехии повредили экспонаты выставки «Вода и цивилизация»

​В ночь на субботу полиция в чешском городе Писек поймала двух малолетних вандалов, которые разрушили выставку «Вода и цивилизация». Они разбили уникальные широкоформатные панели, чем нанесли ущерб на несколько десятков тысяч крон.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Южной Чехии Иржи Матцнер.

«Стражи правопорядка передали материалы дела в государственную полицию. Сейчас молодых людей допрашивают, возможно, у них были и другие сообщники во время акта вандализма», — пояснил Матцнер.

Выставка «Вода и цивилизация» была открыта 25 августа в Писеке на набережной между Каменным мостом и Домом культуры и должна была работать до 21 сентября. Вандалы уничтожили половину из 26 широкоформатных стеклянных панелей.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: