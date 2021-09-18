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Врачи-педиатры жалуются на огромное количество детей с респираторными заболеваниями

Врачи-педиатры жалуются на огромное количество детей с респираторными заболеваниями

420on.cz 224
Спустя две недели с начала учебного года кабинеты чешских педиатров переполнены детьми с респираторными инфекциями. В прошлом году дети долго обучались заочно и у них не выработался иммунитет.
Врачи-педиатры жалуются на огромное количество детей с респираторными заболеваниями

Родители чаще приходят с детьми к врачам даже при легких вирусных заболеваниях, в хотя раньше в таких случаях они не обращались за медицинской помощью. Об этом сообщила журналистам Илона Хюллеова, председатель Ассоциации врачей общей практики для детей и подростков во время двухдневного конгресса по оказанию первичной медицинской помощи в Праге.

«Приемные педиатров переполнены детьми, которые стали болеть после трех дней работы в коллективе. Это дети из детского сада, школьники», — сказала она.

Если раньше родители отправляли в школу детей с простудой или легким вирусом, а теперь они сразу идут к педиатру. Отвечая на вопрос, может ли более высокая заболеваемость быть вызвана тем, что дети проводили значительную часть прошлого учебного года дома в дистанционном обучении из-за противоэпидемических мер, она ответила: “Да, безусловно, потому что иммунитет формируется в течение учебного года, однако из-за эпидемии дети почти год не посещали школы”.

Новая рекомендованная процедура приема пациентов с подозрением на коронавирус теперь распространяется на врачей общей практики. Пациенты с симптомами должны пройти антигенный тест у терапевта. Новая процедура призвана ускорить диагностику и вовремя назначать правильное лечение. Однако, по словам  Хюллеовой, у педиатров эта процедура будет отличаться. «Мы не будем всех проверять с простудой и кашлем, мы всегда будем учитывать ситуацию в семье, в школе», — отметила она.

С августа врачи общей практики для детей и подростков могут вакцинировать детей в возрасте от 12 лет от covid-19, однако интерес к прививкам снизился. Пока более 140 000 детей в возрасте от 12 до 15 лет в Чешской Республике получили хотя бы одну дозу вакцины.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
врачи дети школы коронавирус здоровье Чехия
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