В Чехии можно будет официально проверить скорость интернета

Чешское телекоммуникационное управление запустило NetTest для сертифицированного измерения скорости интернет-соединения. Благодаря приложению, клиенты смогут измерять и проверять скорость соединения, которую провайдер гарантировал в рамках контракта.

Сервис NetTest измеряет фактическую скорость скачивания, время загрузки и время задержки (ping). Новый сервис доступен по адресу https://nettest.cz/cs/.

Преимущество инструмента заключается в возможности сертифицированного измерения. Результат оформляется в виде документа PDF, который можно использовать для решения возможных споров с поставщиком интернет-услуг.

«Мы уверены, что сертифицированное измерение значительно упростит подачу жалоб от обычных пользователей, потому что не нужно будет беспокоиться о том, как сохранить результат и, таким образом, у поставщика услуг будет необходимый документ», — сказала Хана Товаркова, председатель правления Чешского телекоммуникационного управления.

При измерении пользователи должны убедиться, что никакие другие приложения, использующие соединение, не работают в фоновом режиме и что только компьютер подключен к Интернету с помощью кабеля (а не через Wi-Fi). У пользователей также должна быть последняя обновленная версия операционной системы и веб-браузера.

С начала этого года операторы обязаны точно информировать клиентов о параметрах предоставляемого Интернет-соединения. В контракте должны быть указаны заявленная скорость, максимальная скорость и средняя скорость, которая доступна в 95% случаев и не должна быть ниже 60% заявленной скорости.

Источник: idnes.cz