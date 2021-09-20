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За плохое обращение с животными у заводчика в Чехии отобрали 26 лошадей и 15 собак

За плохое обращение с животными у заводчика в Чехии отобрали 26 лошадей и 15 собак

420on.cz 242
Муниципалитет чешского города Прахатице забрал у владельца 26 лошадей, 15 собак, 6 кошек и 112 голубей, поскольку животные и птицы находились в плохих условиях. Омбудсмен рекомендовал перевести животных на традиционный альтернативный уход, а затем обязать владельцев оплатить эти расходы. Если в течение трех месяцев заводчик не оплатит затраты на их содержание, животные могут быть переданы в государственную собственность.
За плохое обращение с животными у заводчика в Чехии отобрали 26 лошадей и 15 собак

Чиновники Прахатице занимаются крупномасштабным делом о жестоком обращении с животными — они решили взять на предварительный уход 26 лошадей, 15 собак, 6 кошек и 112 голубей. Владелец содержал животных и птиц в неподходящих условиях, недостаточно кормил и поил, подвергая опасности их жизни и здоровье. Расходы города на содержание отобранных животных составляют около 300 тысяч в месяц. Хотя Прахатице участвует в программе субсидий Государственного сельскохозяйственного фонда, дотации распространяются только на лошадей и крупный рогатый скот.

Омбудсмен обратился в Министерство сельского хозяйства, чтобы рассмотреть, например, возможность корректировки условий программы субсидий. В министерстве заявили, что сейчас нет возможности предоставить деньги городскому совету. В то же время в соответствии с законом о защите животных от жестокого обращения, муниципалитет не должен оплачивать расходы на альтернативный уход. Лицо, подвергшееся жестокому обращению с животными, обязано оплатить понесенные расходы. Таким образом, город может компенсировать затраты на срдержание лошадей и собак путем исполнительного производства. Город также может попытаться договориться с владельцами о передаче подвергшихся жестокому обращению животных новым заводчикам.

«Из моих предыдущих расследований мне известны случаи, когда власти не принимали или неохотно принимали решение об изъятии животных для альтернативного ухода именно потому, что у них не было финансовых средств для оплаты услуг по их содержанию. Вот почему я ценю работу чиновников в Прахатице, которая является примером хорошего управления. Городские власти быстро и эффективно предотвратили жестокое обращение с животными», — сказал омбудсмен Станислав Кржечек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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животные Чехия чиновники законы
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