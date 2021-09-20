Милош Земан выразил соболезнования президенту России в связи с трагедией в Перми

​Президент Чехии Милош Земан 20 сентября направил президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи со стрельбой на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. По уточненным данным, в результате трагедии погибли шесть человек, пострадали 24.

«Несчастье является тем более ужасным, что это были молодые люди, у которых впереди была вся жизнь. Я знаю, что слова — лишь небольшое утешение для тех, кто потерял своих самых близких. Тем не менее, я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить от себя и от имени Чешской Республики, прежде всего, семьям погибших, а также всему российскому народу наши глубочайшие соболезнования», — написал Милош Земан.

Письмо президента опубликовано на сайте Пражского Града.

Инцидент произошел около 11:00 (09:00 мск) на территории кампуса вуза, где в тот момент находились около 3 тыс. студентов. Огонь на территории университета, по информации следствия, открыл студент вуза. Его личность установлена. По последним данным, нападавший был ранен при задержании. В медицинских службах региона сообщили ТАСС, что состояние студента оценивается как тяжелое. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек. Его будет расследовать центральный аппарат ведомства. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.

Источник: hrad.cz