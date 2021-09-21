Что влияет на стоимость аренды в Праге

Интерес к аренде жилья растет с начала пандемии. Предложение расширилось за счет квартир, изначально предназначенных для краткосрочной аренды иностранным гостям. Так что у потенциальных жильцов большой выбор. Чаще всего предпочтение отдают апартаментам с террасой и балконом, а также домам с садом.

По данным портала Sreality.cz, интерес к аренде постоянно растет по всей Чешской Республике, за исключением Праги. Самый высокий спрос на квартиры 2 + кк, а также квартиры с террасой, балконом или лоджией.

В регионе Высочина интерес вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в Среднечешском и Либерецком регионах спрос на квартиры с выходом на свежий воздух увеличился более чем на 70%. В целом по Чехии спрос на квартиры с балконом в апреле вырос на 55% в годовом исчислении.

Хоум-офис — новая норма

Многие люди сейчас ищут квартиру побольше, потому что рассчитывают на дополнительную комнату, которую можно использовать как домашний офис. В агентствах недвижимости наблюдается рост интереса к квартирам с террасой. Это может быть не только балкон, но и зимний садик. Такая деталь, как оснащение кухни электроприборами, также может решить, насколько быстро вы сдадите квартиру.

Арендатор доплачивает за квартиру с балконом

По словам директора агентства недвижимости Century 21 Томаша Елинека, интерес к квартирам с балконом или террасой настолько велик, что стоимость аренды может увеличиться до 15%. Агентство также зафиксировало рост предложений на рынке аренды квартир, что, в частности, связано с отъездом иностранных рабочих из чешских компаний во время пандемии. В Праге 6 предложение значительно увеличилось в связи с сокращением перелетов и количества сотрудников в аэропорту.

В столице наибольшая конкуренция на рынке жилья

В настоящее время самое сложное — сдать квартиру в Праге, где на рынок аренды вышла большая часть квартир, изначально предназначенных для краткосрочной аренды иностранным гостям. Интерес к аренде квартир здесь упал на 7% в годовом исчислении из-за переизбытка предложений.

Цены на аренду падают

Рост числа предложений влияет на стоимость аренды, которая, в зависимости от типа жилья, снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя в привлекательных районах цена не сильно изменилась, сдача квартиры в аренду занимает больше времени, чем обычно. Раньше ​​квартиры удавалось сдавать практически сразу после публикации объявления. Теперь время, необходимое для поиска жильца, может увеличиться до семи недель.

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