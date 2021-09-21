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В ближайшие две недели в Чехии будет +18°C, потом похолодает

В ближайшие две недели в Чехии будет +18°C, потом похолодает

420on.cz 163
​В ближайшие две недели синоптики в Чехии обещают теплую погоду без осадков. В начале октября ожидается похолодание и пройдут дожди, говорится в долгосрочном прогнозе Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
В ближайшие две недели в Чехии будет +18°C, потом похолодает

Самые высокие дневные температуры в период с 20 до 26 сентября будут составлять +18 °C, что, по словам метеорологов, является нормальным для этого периода. Утром столбик термометра опустится до +6 °C.

С 27 сентября по 3 октября погода не изменится — дневные максимумы будут составлять 18 градусов тепла, по утрам будет около 8 °C

С 4 по 10 октября температура воздуха днем не превысит 16 градусов Цельсия, утром будет около 6 градусов тепла. Осадков в этот период не ожидается.

Похолодание придет в Чехию в середине октября. С 11 по 17 октября столбик термометра днем покажет максимум +14 °C, утром будет прохладно — не более +5°C. В этот период синоптики обещают сильные дожди.

Источник: novinky.cz

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Чехия погода
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