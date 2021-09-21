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Большинство чехов согласны с ограничениями для детей в онлайн-пространстве

Большинство чехов согласны с ограничениями для детей в онлайн-пространстве

420on.cz 61
Большинство чехов согласны ограничить конфиденциальность детей в обмен на более высокий уровень безопасности и защиты в онлайн-среде. Они считают главными угрозами для несовершеннолетних манипулирование доверием ребенка в Интернете, киберзапугивание, отправку сообщений сексуального содержания, порносайты и сайты знакомств.
Большинство чехов согласны с ограничениями для детей в онлайн-пространстве

Об этом свидетельствует опрос 509 человек, проведенный агентством STEM / MARK. Треть респондентов заявили, что самое главное — защитить детей от манипулирования их доверием (так называемого кибергруминга), а также от кибербуллинга и секстинга (рассылка сообщений с сексуальной мотивацией).

25% чехов считают наиболее важной защиту несовершеннолетних от порнографии и насилия. 17% полагают нужным защищать ребенка от интернет-зависимости.

В качестве решения большинство участников опроса назвали возможность запрета или регулирования определенных действий ребенка в Интернете. Они были самыми строгими в отношении порнографии, которую предлагают запретить 80% опрошенных.

Более 80% также согласились с необходимостью ограничения доступа детей к онлайн-играм и социальным сетям. Три четверти заявили, что дети не должны иметь возможность открывать видео в Интернете, а половина хотела бы защитить детей от новостного контента.

Источник: novinky.cz

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дети интернет Чехия Опрос общественного мнения
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